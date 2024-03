Imóveis de quase R$ 7 milhões: Lello estima preço dos novos condomínios de São Paulo

Em um ano de céu de brigadeiro para o mercado imobiliário, a cidade de São Paulo se prepara para receber 818 novos condomínios em 2024 – um total de 149,8 mil unidades. A demanda segue alta, e com ela sobem os preços.

Os novos condomínios entregues este ano na capital paulista têm preço médio de R$ 1,6 milhão por unidade – um valor de R$ 14,5 mil por metro quadrado. A conclusão é de levantamento inédito do Data Lello, frente de dados da Lello Condomínios, que apurou os valores junto às construtoras e incorporadoras.

O preço do metro quadrado para os novos empreendimentos deve ficar 26% maior que a média da capital paulista. Segundo levantamento do FipeZAP, o preço médio do metro quadrado em São Paulo foi de R$ 10,74 mil em fevereiro deste ano.

Unidades de R$ 231 mil a R$ 6,6 milhões

As unidades saem, em média, a R$ 231 mil no caso dos empreendimentos econômicos, com o metro quadrado custando R$ 6,5 mil. Por sua vez, os apartamentos de médio-baixo padrão tem valor em torno de R$ 382 mil – média de R$ 9,05 mil o metro quadrado.

Nos prédios de médio padrão, os apartamentos entregues este ano custam, em média, R$ 710 mil – R$ 15,2 mil o metro quadrado. Já os empreendimentos de alto padrão tem preço do apartamento na casa de R$ 4,1 milhões, com um preço médio de R$ 22,6 mil por metro quadrado.

O metro quadrado mais caro fica os condomínios de casas, chamados de horizontais. Neles, o valor médio do metro quadrado chega a R$ 6,7 milhões por unidade ou R$ 14,4 mil por metro quadrado.

Segundo o Data Lello, ao longo dos 12 meses de 2024 ,serão entregues um total de 818 novos condomínios. Entre eles:

94 do tipo econômico;

198 de médio baixo padrão;

295 de médio padrão

203 de alto padrão;

28 condomínios horizontais.

Os novos condomínios a serem implantados representarão 149,8 mil unidades, no total. Serão: