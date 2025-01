Imóveis de mais 140 m² movimentaram o mercado em SP: e o que o Bom Retiro tem a ver com isso?

Em 2024, mais de 75 mil imóveis de até 45 metros quadrados foram lançados em São Paulo, de acordo com dados do SECOVI-SP. O número desse tipo de lançamento vem aumentando desde 2016, quando o número de lançamento foi de apenas 5,8 mil. Apesar desse crescimento, foram os imóveis grandes, com mais de 140 metros quadrados, que de fato movimentaram o mercado imobiliário de São Paulo em 2024.

Um levantamento da Loft utilizou dados do pagamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), fornecidos pela Prefeitura de São Paulo, para chegar à conclusão. Ao todo, foram analisados dados de 133 mil transações imobiliárias. Como considera apenas transações de compra e venda em que houve pagamento do imposto, o estudo não inclui imóveis na planta ou imóveis que ainda estão sendo financiados. Por isso, faz sentido inferir que os números retratam, majoritariamente, transações de imóveis usados.

Os bairros mais requisitados

O levantamento mostrou em quais bairros aconteceram os maiores crescimentos em vendas de imóveis maiores. O Bom Retiro lidera, com alta de 124%, seguido por Pari, com 115%, e São Miguel Paulista, com 95%. Os dados também mostraram uma variação negativa no ticket médio dos imóveis maiores no Bom Retiro.

Ao considerar a onda de valorização pela qual São Paulo passou no último ano, a estabilidade dos preços na região pode ter sido vista como boa oportunidade para compradores, afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft. "O Bom Retiro é um bairro tradicional de São Paulo, com boa oferta de imóveis com metragens maiores e que não registrou reajuste no preço do ticket médio no último ano. Soma-se a isso a boa localização e a diversidade cultural e gastronômica do bairro."

Já a Vila Nova Conceição foi o bairro com maior aumento no ticket médio de imóveis maiores, com alta de 53%, seguido por São Mateus, com alta de 43%, e Anhanguera, com alta de 42%. "A escassez de terrenos em bairros nobres da capital segue pressionando os preços dos imóveis para cima nesses endereços", diz o Takahashi.

Ranking de Bairros - Mercado Imobiliário em São Paulo (2023-2024) Ranking Bairro Número de transações 2023 Número de transações 2024 Variação % Média Tíquete médio 2023 (R$) Média Tíquete médio 2024 (R$) Variação % 1° Bom Retiro 277 620 124 491.298 484.041 -1 2° Pari 86 185 115 430.447 532.820 24 3° São Miguel Paulista 22 43 95 367.111 460.175 25 4° Perus 14 27 93 266.693 343.385 29 5° Brooklin 755 1.298 72 1.332.768 1.248.849 -6

O imóvel para a classe média ainda patina

A alta nas vendas para imóveis grandes foi de 18,8% em comparação com 2023. Ao todo, 51.215 mil transações foram realizadas no último ano. Os imóveis menores, com até 90 metros quadrados, e médios, de até 139 metros quadrados, também registraram alta nas vendas em 2024, mas a variação foi menor: 9,4% para menores, somando 9.567 transações de compra e venda, e 6,3% para médios, com 10.605 transações.

Segundo Takahashi, o mercado imobiliário viveu um 2024 de forte crescimento. “Os imóveis menores, que tendem a ter valores menores, foram impulsionados pelo Minha Casa, Minha Vida. Os maiores, de ticket médio mais alto, cresceram em linha com o aquecimento forte do segmento de alto padrão. A fatia mais desafiadora foi a de imóveis médios, que tendem a ser o principal alvo da classe média, mais dependente do financiamento. As taxas de juros chegaram a cair em 2024, mas não como muitos especialistas esperavam.”

Além de registrar a maior alta nas vendas, as unidades maiores também registraram a maior valorização do metro quadrado, com aumento de 6,8% na comparação com 2023. O ticket médio desse tamanho de imóvel em 2024 chegou a R$ 863 mil. Já o ticket médio dos apartamentos menores valorizou 4,3%, chegando a R$ 341 mil.

