Mercado Imobiliário

HBR vende prédio locado ao Einstein por R$ 319,5 milhões — BTG reitera 'compra'

Localizado em São Paulo, o Corporate Tower Pinheiros já está 100% locado ao Hospital Israelita Albert Einstein

HBR Corporate Tower Pinheiros: analistas do BTG estimam que o aluguel do imóvel deve ser cerca de R$ 140 por metro quadrado (HBR Realty/Divulgação)

Letícia Furlan
Repórter de Mercados

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 13h54.

A HBR Realty anunciou a venda do HBR Corporate Tower Pinheiros por R$ 319,5 milhões a um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) não especificado.

Localizado na cidade de São Paulo, o imóvel tem 15,4 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) e integrava o portfólio triple A da companhia. Atualmente está 100% locado ao Hospital Israelita Albert Einstein

A transação será realizada de forma estratégica e será paga em duas parcelas: R$ 192 milhões à vista no fechamento do Compromisso de Compra e Venda (CCV) e o restante por meio de cotas do novo FII a ser criado. Além disso, a operação prevê um mecanismo de earn-out, com um pagamento complementar caso o empreendimento seja vendido no futuro.

Analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) estimam que o aluguel do imóvel deve ser cerca de R$ 140 por metro quadrado, resultando em uma atraente taxa de cap rate de saída de cerca de 8% para a transação.

Para o banco, a alta qualidade do ativo e sua localização premium, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, fazem toda a diferença para a taxa de capitalização do ativo.

A transação é importante para reduzir a alavancagem, desbloqueando  valor patrimonial, segundo o BTG, que reiterou a recomendação de "compra" para as ações da incorporadora.

