Grupo Emiliano terá torre no Parque Global para bandeira de hotel de luxo

O Grupo Emiliano vai levar sua bandeira v3rso para dentro do Parque Global, megacomplexo imobiliário desenvolvido pela Benx Incorporadora às margens da Marginal Pinheiros, em São Paulo. A inauguração está prevista para 2027 e marca mais um passo da hotelaria de alto padrão na direção de modelos híbridos, que combinam moradia, hospedagem e serviços em uma única operação.

O indicador mais claro da demanda veio antes mesmo do início das obras: todas as unidades residenciais foram vendidas no pré-lançamento, com preços próximos de R$ 39 mil a R$ 40 mil por metro quadrado. O projeto ocupará uma única torre de 28 pavimentos no complexo e funcionará como uma operação integrada sob a marca v3rso.

O edifício foi concebido como um ativo multiúso. Nos andares iniciais, estarão as unidades hoteleiras: 42 apartamentos com cerca de 36 metros quadrados, voltados para estadias de curta duração. Do meio para cima da torre, o foco muda para o long stay, com 100 unidades destinadas à locação de longa permanência, com metragens de 52 metros quadrados e 77 metros quadrados.

Na base do prédio, o empreendimento concentra o que a operação chama de hub de experiências, com restaurantes, spa, academia, coworking e áreas de serviços. Tudo será operado pelo Emiliano, que responde pela gestão integral do ativo.

O modelo separa claramente o tijolo da operação de serviços. A incorporadora estrutura o ativo imobiliário, enquanto o Grupo Emiliano entra com a marca, a gestão e a curadoria da experiência. A remuneração do hotel vem de um percentual da receita, enquanto a rentabilidade líquida das locações é revertida aos proprietários das unidades.

Outro diferencial em relação ao mercado tradicional é o padrão de entrega. As unidades de locação serão entregues prontas para uso, com piso, forro e ar-condicionado, reduzindo o tempo entre a compra e o início da geração de receita para o investidor.

A estratégia de comercialização também varia conforme o produto. As unidades de long stay foram vendidas de forma pulverizada, para investidores individuais. Já a parte hoteleira ainda está aberta a diferentes caminhos: venda para um único fundo, manutenção no balanço da holding ou venda unitária no varejo.

No caso de unidades hoteleiras vendidas individualmente, os compradores não poderão morar no local. Eles participam da receita da operação e têm direito a tarifas diferenciadas como hóspedes.

O desenho busca atender tanto o investidor imobiliário quanto o público final que consome o serviço, num arranjo que vem ganhando tração em projetos de alto padrão nas grandes capitais.

O Parque Global como destino

O Parque Global nasce com a proposta de funcionar como um destino urbano integrado na Marginal Pinheiros, reunindo moradia, trabalho, saúde, educação, varejo e hotelaria em um único endereço. Desenvolvido pela Benx, o complexo terá 218 mil metros quadrados e abriga desde residências e lajes corporativas até equipamentos de ensino, um shopping center e um polo de saúde.

O Hospital Israelita Albert Einstein levará ao local sua estrutura de oncologia e hematologia. O centro médico terá 40 mil metros quadrados e será construído pelo TRX Real Estate (TRXF11), fundo imobiliário da TRX Investimentos, em um modelo built to suit. Nesse formato, o imóvel é entregue sob medida para o locatário, com contrato de longo prazo — no caso do Einstein, uma locação atípica de 20 anos.

Outro nome de peso confirmado é a Allos (ALOS3). A companhia firmou um documento com a Golf Village Empreendimentos Imobiliários, do grupo Bueno Netto, para a aquisição de um terreno e o desenvolvimento de um shopping center dentro do Parque Global. O projeto reforça a estratégia da operadora de apostar em empreendimentos integrados a grandes eixos urbanos e de serviços.

Além de saúde e varejo, o complexo também prevê um centro educacional, com a instalação de uma faculdade e de uma escola bilíngue — ainda sem bandeiras definidas. A presença de ensino faz parte da lógica de criar um ecossistema completo, capaz de sustentar fluxo contínuo de pessoas ao longo do dia.

A localização amplia essa vocação. O Parque Global está próximo ao Estádio do Morumbis, ao Autódromo de Interlagos e ao Transamérica Expo Center, o que abre espaço para turismo de eventos e entretenimento, além do uso corporativo.

No v3rso Parque Global, a operação será 100% digital, com foco em autonomia do hóspede, sem abrir mão do atendimento personalizado. “O v3rso representa um novo olhar sobre o luxo, que une tecnologia, conforto e bem-estar”, afirma Gustavo Filgueiras, CEO do grupo.

Por isso o Parque Global é peça central na estratégia de expansão da bandeira v3rso do Grupo Emiliano, que já estreou nos Jardins, em São Paulo. A leitura do grupo é que a combinação entre localização, serviços e operação integrada tende a ganhar espaço num mercado cada vez mais voltado à experiência — e menos à simples posse do imóvel.