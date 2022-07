Governo oferece 400 imóveis para venda com até 87% de desconto

A União, por meio da Empresa Gestora de Ativos do Governo (EMGEA), está vendendo e leiloando 400 imóveis com descontos de até 87%, em parceria com a Resale, durante o mês de julho.

São casas, apartamentos, lotes, salas e prédios comerciais com valores de R$ 6,6 mil até mais de R$ 2,3 milhões.

Destaques no Sudeste e Sul

A oferta apresenta imóveis distribuídos em várias regiões do Brasil, com destaque aos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Uma das oportunidades é uma casa no bairro Jardim Ampliação, na cidade de São Paulo. Com área total de 657,66 metros quadrados, a unidade pode se adquirida por pouco mais de R$ 1,2 milhão, 26% abaixo de seu valor de mercado.

Outro destaque é um apartamento na cidade do Rio de Janeiro, no bairro Ramos. Com 63 metros quadrados de área total, é vendido por R$ 36,6 mil, 61% abaixo da avaliação do mercado.

Como participar

Os imóveis estão disponíveis no portal da EMGEA Imóveis e a compra pode ser feita online. Basta acessar o site e pesquisar as especificações do imóvel desejado.