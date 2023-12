Google dos Imóveis? Americano cria buscador de anúncios de casas para compra e locação em São Paulo

Uma startup criada por empreendedores americanos quer se tornar o principal veículo de busca de imóveis no Brasil, seja para compra ou locação. Inspirada no site americano Zillow, a plataforma Trular busca agregar todos os imóveis anunciados online, independentemente da corretora por trás. Ao escolher o imóvel desejado, o usuário é redirecionado para o site original do anúncio.

"Percebemos uma ineficiência no mercado de anúncios de imóveis. Por estarem em plataformas diferentes, o usuário precisava navegar por vários sites para encontrar o imóvel desejado", afirmou Alex Bishara, sócio-fundador da Trular.

Americano de São Francisco, na Califórnia, Alex Bishara chegou ao Brasil em 2019, apenas dois anos após concluir seu PhD em Ciência Computacional pela Universidade de Stanford. Veio com o desejo de conhecer uma nova cultura, se encantou e não voltou mais.

O doutorado abriu portas de uma das maiores empresas de tecnologia do país, o QuintoAndar. Foi lá onde aprendeu sobre o mercado imobiliário brasileiro e conheceu suas ineficiências.

Hoje, os anúncios do QuintoAndar aparecem junto com o de outras corretoras na plataforma desenvolvida por Bishara. "É como se fosse o Google. Nós fazemos a busca do produto na internet e agrupamos em nossa plataforma", disse Bishara.

O extra, afirmou o sócio-fundador, é que a Trular também revela a rua do imóvel anunciado, enquanto é de praxe nas corretoras online mostrar apenas a região. "Fazemos isso por meio de nossa base de dados. Temos a capacidade de revelar não só a rua, mas também o número do imóvel. Mas ainda estamos estudando se iremos implementar a ferramenta."

Diferenciais da plataforma, segundo o fundador

A plataforma já está aberta ao público, mas segue em desenvolvimento. Uma nova versão está programada para ser lançada nesta segunda-feira, 4. A principal atualização será a busca pelo imóvel diretamente do mapa, como já é feito por outras plataformas, como o próprio QuintoAndar.

O baixo custo da plataforma, ressaltou Bishara, é um dos diferenciais. A equipe completa da Trular é formada por apenas quatro pessoas, contando o sócio-fundador. Todos trabalham remotamente. As despesas, segundo Bishara, giram perto de R$ 100 mil. O financiamento principal é feito por meio de um investidor-anjo francês.

A Trular, até o momento, está disponível apenas para a busca de imóveis na cidade de São Paulo. Mas em breve deverá expandir suas atividades para outras regiões do país. "Queremos deixar a plataforma bem ajustada antes de expandirmos a atuação Mas o custo para escalarmos a ferramenta é muito baixo. Fazemos isso sem nem sair de casa", disse Bishara, que concedia entrevista direto de sua casa de campo.