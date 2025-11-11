Mercado Imobiliário

Gestora investe R$ 300 milhões no maior bairro planejado de Brasília

Empreendimentos residenciais no Reserva Jardim Botânico já atingiram valores entre R$ 20 mil e R$ 21 mil por metro quadrado

Pedro Fernandes, CEO da BRM Asset, Igor Claudino, diretor financeiro do Grupo Attos, Roberto Botelho, diretor comercial da Base Incorporações, e Fernando Garrido, gerente de portfólio da BRM Asset (Reserva Jardim Botânico/Divulgação)

Letícia Furlan
Repórter de Mercados

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 14h32.

A BRM Asset, que também atua em Goiás e Santa Catarina com um portfólio de R$ 2,2 bilhões sob gestão, firmou um acordo de R$ 300 milhões para desenvolver dois empreendimentos residenciais no Reserva Jardim Botânico, em Brasília. O projeto, com VGV superior a meio bilhão de reais, deve consolidar o bairro planejado como novo polo de alto padrão da capital federal.

Vizinho ao Lago Sul, região com a maior renda per capita do país, o bairro planejado já soma mais de R$ 1 bilhão em lançamentos num terreno com mais de 2 milhões de metros quadrados. Os últimos projetos atingiram valores entre R$ 20 mil e R$ 21 mil por metro quadrado.

O plano urbanístico prevê vias internas amplas, áreas de lazer, setor comercial e espaço reservado para um hospital de grande porte e um centro de compras. Além disso, o Reserva Jardim Botânico possui mais de 60% de sua área preservada em uma Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Reserva Jardim Botânico

Reserva Jardim Botânico: bairro possui mais de 60% de sua área preservada em uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (Reserva Jardim Botânico/Divulgação)

O aporte faz parte da estratégia da gestora, que aposta em segmentos mais resilientes ao cenário de juros altos.

“O Reserva Jardim Botânico sintetiza exatamente o tipo de ativo que buscamos: localizado em uma região de alta renda, com fundamentos sólidos de valorização e demanda consistente. Apostamos em segmentos que se mantêm aquecidos mesmo em períodos de volatilidade econômica”, afirma Pedro Fernandes, CEO da BRM Asset.

A BRM Asset também já investiu no segmento econômico em projetos da Minha Casa, Minha Vida, que também é menos impactado pelo cenário de juros altos. O fundo imobiliário exclusivo chamado BRM Minha Casa Minha Vida (MCMV11 e MCMV15) foi lançado para captar até R$ 312,5 milhões com um pipeline de cerca de 25 empreendimentos voltados ao programa habitacional.

O Reserva Jardim Botânico faz parte da tese da BRM de investir em ativos com potencial de valorização e impacto urbano estruturante.

Para os parceiros do projeto, a entrada da gestora marca um novo estágio do empreendimento. “Mais do que um aporte, a união com a BRM reflete alinhamento de visão e compromisso com desenvolvimento sustentável”, afirma Igor Claudino, diretor financeiro do Grupo Attos, responsável pelo projeto.

A Base Incorporações, outra parceira, destaca o impacto econômico. “A parceria com a BRM é um passo estratégico. Esperamos gerar cerca de 600 empregos diretos no pico das obras”, diz Roberto Botelho, diretor comercial da empresa.

