Fundo imobiliário TRXF11 compra 13 imóveis por R$ 543,5 milhões

O fundo imobiliário TRXF11, administrado pela TRX Gestora, anunciou a aquisição de 13 imóveis pelo valor aproximado de R$ 543,5 milhões, com prazo médio de vigência dos contratos de 15 anos.

A aquisição é relevante: com ela, o TRXF11 passa a ter 68 imóveis, presentes em 12 estados e 37 cidades, com um valor investido de mais de R$ 3,82 bilhões – um avanço de 16% em relação ao valor antes da aquisição. Com ela, a alavancagem, medida pela dívida em proporção do patrimônio, também se reduz de 30,43% para 25,03%.

As informações foram divulgada em fato relevante nesta segunda-feira, 9.

Os imóveis estão localizados nas cidades de São Paulo, Diadema, Atibaia e Cotia e são ocupados por grandes inquilinos. Do número total, oito são locados para o Pão de Açúcar e o Extra, três para o Assaí Atacadista, um para o Delboni, e um para a Coop Cooperativa de Consumo.

A maior parte desse montante será quitada por meio da compensação de créditos que o fundo possui contra a vendedora, BRL Trust, referentes à subscrição de cotas realizadas por ela na 11ª emissão pública do fundo. Caso haja necessidade, o pagamento também poderá ser complementado com os recursos captados junto aos cotistas e ao mercado na mesma emissão.

Segundo a empresa, foi estratégico adquirir imóveis com esses locatários, já que eles possuem bom risco de crédito, além das localizações serem vantajosas, aumentando a presença dos imóveis do TRXF11 na principal região metropolitana de São Paulo.

A área construída dos 13 imóveis soma mais de 93 mil m² e cerca de 197 mil m² de terreno.

“A aquisição está alinhada à estratégia atual do fundo de comprar grandes imóveis com excelentes características técnicas, flexibilidade de uso e locados para grandes empresas, com contratos fortes e potencial de valorização”, diz o fato relevante.

A estimativa de distribuição por cota se mantém: entre R$ 0,90 e R$ 0,93, enquanto o cap rate médio estimado da operação é de 8%, acima das vendas anteriores feitas pela gestora – o que denota geração de valor na reciclagem de portfólio