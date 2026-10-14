Fortaleza é a capital onde o aluguel esta ficando mais caro: saiba o motivo

Fortaleza: aluguel residencial acumula alta de 16,59% em 12 meses. (Marco Antonio Rezende/Brazil Photos/LightRocket/Getty Images)
Repórter de Invest
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 08h46.
A cidade de Fortaleza, no Ceará, ocupa o primeiro lugar entre as capitais brasileiras onde o aluguel residencial mais subiu nos últimos 12 meses. Os preços avançaram 16,59% até setembro, segundo o Índice FipeZAP, bem acima da alta média de 9,13% registrada pelo indicador no país no mesmo período.
No Brasil, a valorização de 9,13% no aluguel representa quase o dobro da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 4,58%, e também supera com folga o Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), usado como referência em contratos de aluguel, que avançou 3,34% no período.
Em Fortaleza, a alta do aluguel foi 3,6 vezes a inflação medida pelo IPCA no mesmo período. A cidade aparece pouco à frente de Natal (RN), onde os aluguéis avançaram 16,51% em 12 meses. Na sequência estão Aracaju (SE), com 15,52%, Rio de Janeiro (RJ), com 14,80%, e Vitória (ES), com 14,22%.
Entretanto, a liderança da capital cearense não significa que a cidade tenha o aluguel mais caro do Brasil em valores absolutos. O preço médio na capital cearense ficou em R$ 42,22 por metro quadrado (m²). São Paulo tem o maior preço médio, de R$ 65,78/m², e Barueri (SP) aparece no topo, com R$ 71,96/m².
|Cidade
|Preço médio do aluguel
|Variação em 12 meses
|Barueri (SP)
|R$ 71,96/m²
|2,04%
|São Paulo (SP)
|R$ 65,78/m²
|6,22%
|Recife (PE)
|R$ 64,39/m²
|6,29%
|Belém (PA)
|R$ 62,25/m²
|4,31%
|Rio de Janeiro (RJ)
|R$ 61,86/m²
|14,80%
|Florianópolis (SC)
|R$ 61,81/m²
|3,56%
|Santos (SP)
|R$ 60,39/m²
|4,23%
|São Luís (MA)
|R$ 57,99/m²
|5,55%
|Vitória (ES)
|R$ 57,06/m²
|14,22%
|Maceió (AL)
|R$ 56,63/m²
|7,09%
|Campinas (SP)
|R$ 56,60/m²
|17,09%
|Salvador (BA)
|R$ 55,40/m²
|9,74%
|Brasília (DF)
|R$ 53,84/m²
|8,34%
|Manaus (AM)
|R$ 53,05/m²
|9,94%
|João Pessoa (PB)
|R$ 51,86/m²
|10,06%
|Belo Horizonte (MG)
|R$ 50,78/m²
|7,41%
|Curitiba (PR)
|R$ 49,44/m²
|8,94%
|São José dos Campos (SP)
|R$ 49,43/m²
|13,29%
|Cuiabá (MT)
|R$ 48,90/m²
|7,48%
|Praia Grande (SP)
|R$ 47,30/m²
|11,76%
|Porto Alegre (RS)
|R$ 46,78/m²
|10,23%
|Natal (RN)
|R$ 45,71/m²
|16,51%
|Santo André (SP)
|R$ 44,41/m²
|12,99%
|São José (SC)
|R$ 44,30/m²
|4,84%
|Goiânia (GO)
|R$ 43,86/m²
|3,58%
|Guarulhos (SP)
|R$ 43,00/m²
|8,13%
|Niterói (RJ)
|R$ 42,70/m²
|20,13%
|Fortaleza (CE)
|R$ 42,22/m²
|16,59%
|São Bernardo do Campo (SP)
|R$ 40,28/m²
|10,68%
|Joinville (SC)
|R$ 38,53/m²
|6,15%
|Aracaju (SE)
|R$ 36,04/m²
|15,52%
|Ribeirão Preto (SP)
|R$ 35,28/m²
|13,24%
|Campo Grande (MS)
|R$ 32,95/m²
|4,02%
|Teresina (PI)
|R$ 32,59/m²
|13,68%
|São José do Rio Preto (SP)
|R$ 29,77/m²
|7,53%
|Pelotas (RS)
|R$ 20,88/m²
|-2,68%
|Fonte: FipeZAP (setembro de 2026).
O levantamento considera preços anunciados para novos aluguéis de apartamentos prontos em 36 cidades brasileiras, incluindo 22 capitais, com base em anúncios veiculados na internet. O índice não incorpora os reajustes dos contratos que já estão em vigor.
O FipeZAP não aponta uma causa isolada para a disparada dos preços em Fortaleza. O comportamento da cidade, porém, está inserido em um mercado de locação que continua pressionado por uma combinação de demanda, oferta e condições financeiras das famílias.
A economista do Grupo OLX, Mariangela Silva, explica que os preços de aluguel são mais sensíveis às mudanças na economia e podem reagir mais rapidamente do que os valores de venda dos imóveis."Em geral, os preços de locação são, por natureza, mais flexíveis e reagem de forma mais ágil aos movimentos da economia do que os preços de venda devido aos trâmites necessários para cada transação", explicou.
Um dos fatores que ajuda a manter essa demanda é o nível elevado dos juros. Com condições de financiamento mais restritivas, parte das famílias pode adiar a compra da casa própria e permanecer por mais tempo no mercado de aluguel.
"Em um cenário de juros elevados e condições de financiamento mais restritivas, parte das famílias pode optar por permanecer no mercado de aluguel, contribuindo para a sustentação da demanda por locação, que, ao encontrar uma oferta que não cresce na mesma proporção, pressiona os preços para cima", acrescentou Silva.
Esse descompasso ajuda a explicar por que os aluguéis vêm avançando mais rapidamente que os preços dos próprios imóveis. Nos 12 meses encerrados em setembro, os valores anunciados para locação subiram 9,13% no país, enquanto os preços de venda cresceram 5,51%.
Apesar da pressão acumulada em um ano, os números mais recentes mostram que o ritmo de aumento dos aluguéis começa a perder força. Em setembro, o Índice FipeZAP de locação residencial avançou 0,52% no país, marcando a quinta desaceleração consecutiva desde abril, quando havia registrado alta de 1,04%.
Em Fortaleza, o movimento mensal foi ainda mais moderado, com os preços subindo 0,15% em setembro. O dado mostra que a liderança da capital no acumulado de 12 meses reflete, principalmente, a forte valorização ocorrida ao longo do período, e não uma nova aceleração no mês mais recente.
|Capital
|Variação em setembro
|Goiânia (GO)
|1,15%
|Maceió (AL)
|1,06%
|Florianópolis (SC)
|1,02%
|Salvador (BA)
|0,91%
|Belo Horizonte (MG)
|0,80%
|Rio de Janeiro (RJ)
|0,74%
|Porto Alegre (RS)
|0,68%
|Curitiba (PR)
|0,67%
|São Paulo (SP)
|0,64%
|Campo Grande (MS)
|0,57%
|João Pessoa (PB)
|0,52%
|Natal (RN)
|0,46%
|São Luís (MA)
|0,42%
|Recife (PE)
|0,32%
|Vitória (ES)
|0,31%
|Teresina (PI)
|0,23%
|Belém (PA)
|0,16%
|Fortaleza (CE)
|0,15%
|Manaus (AM)
|0,10%
|Aracaju (SE)
|-0,16%
|Cuiabá (MT)
|-0,19%
|Brasília (DF)
|-0,53%
|Fonte: Índice FipeZAP (setembro de 2026).
Segundo Silva, a desaceleração pode estar relacionada à redução do espaço para novos reajustes, diante de uma inflação mais controlada, da capacidade de pagamento das famílias e das condições de oferta e demanda de cada mercado local.
"A desaceleração não significa uma queda generalizada dos preços", de acordo com a economista. Em setembro, 31 das 36 cidades acompanhadas pelo índice registraram valorização, incluindo 19 das 22 capitais monitoradas.
A valorização dos aluguéis também reforça o potencial de geração de renda dos imóveis residenciais. De acordo com o levantamento do FipeZAP, a rentabilidade média estimada do aluguel no país, medida pelo "rental yield", ficou em 6,13% ao ano em setembro.
Esse retorno varia bastante entre cidades e tipos de imóvel. Em Fortaleza, o rental yield ficou em 4,92% ao ano, abaixo da média nacional, mesmo com a cidade registrando a maior valorização do aluguel entre as capitais em 12 meses.
A diferença ocorre porque a rentabilidade não depende apenas de quanto o aluguel sobe, mas também da relação entre o valor recebido na locação e o preço do próprio imóvel.
Os imóveis de um dormitório apresentam o maior retorno médio no levantamento, com rental yield estimado de 6,74% ao ano, acima da média geral do mercado residencial.
Mariangela ressalta ainda que o indicador representa uma rentabilidade bruta e não considera necessariamente despesas relacionadas ao imóvel, como manutenção, tributação ou períodos em que a unidade permanece sem inquilino.