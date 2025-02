Chegou a fintech das imobiliárias que antecipa os aluguéis para donos de imóveis. Veja as vantagens

Com taxas de juros mais competitivas em relação ao sistema bancário, o adiantamento de recebíveis se apresenta como uma solução inovadora para quem deseja reformar um imóvel, quitar dívidas ou investir.

O Alugou Quitou, a nova fintech imobiliária do grupo Compre & Alugue Agora, nasceu para transformar o mercado, assegurando o recebimento do valor demonstrado na simulação com segurança e previsibilidade.

Desenvolvida por especialistas com mais de 40 anos de experiência no setor, a fintech otimiza os processos financeiros do setor imobiliário, trazendo mais eficiência e garantindo uma experiência mais ágil e eficiente para todos os envolvidos.

Além disso, as imobiliárias e corretores recebem uma bonificação por operação da fintech Alugou Quitou, sem alterar sua rotina. As imobiliárias continuam administrando os imóveis como sempre, mantendo seus clientes, garantindo as comissões previamente acordadas com os proprietários e, ao mesmo tempo, fortalecendo o relacionamento e ampliando seus ganhos.

Como funciona a antecipação de aluguel?

O processo começa com uma simulação gratuita no site, onde o proprietário informa o valor do aluguel e o período desejado para antecipação. Após o envio da documentação e a análise de crédito, o valor é liberado em até três dias úteis. Para simular gratuitamente a antecipação do seu aluguel, acesse o link.

O fundador da marca, Fábio Gozzi, explica que o Alugou Quitou beneficia tanto os proprietários, que podem utilizar o valor antecipado conforme suas necessidades, quanto os profissionais do setor imobiliário, que ganham uma nova ferramenta para impulsionar suas negociações.

“Seguindo o DNA do Compre & Alugue Agora, a fintech imobiliária Alugou Quitou nasce para fortalecer e empoderar corretores e imobiliárias em todo o Brasil, consolidando ainda mais a presença do Compre & Alugue Agora no mercado imobiliário.” - afirma Fábio Gozzi