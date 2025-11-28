Mercado Imobiliário

Patrocínio:

Design sem nome (3)

Financiamento de imóvel via poupança cai em outubro, para R$ 14,8 bi

Mesmo sendo o terceiro maior valor para o mês, de acordo com dados da Abecip, representa uma queda anual de 18%

Nos 12 meses até outubro, o total de financiamentos com recursos do SBPE foi de R$ 160,3 bilhões, uma diminuição de 11,5% em comparação com os 12 meses anteriores. (Leandro Fonseca/Exame)

Nos 12 meses até outubro, o total de financiamentos com recursos do SBPE foi de R$ 160,3 bilhões, uma diminuição de 11,5% em comparação com os 12 meses anteriores. (Leandro Fonseca/Exame)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 13h55.

Última atualização em 28 de novembro de 2025 às 13h58.

Em outubro, os financiamentos imobiliários realizados com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) totalizaram R$ 14,8 bilhões, marcando o terceiro maior valor para o mês na série histórica, de acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). No entanto, o valor apresenta uma tendência de queda em diversas comparações.

Comparado a setembro, por exemplo, houve uma queda de 6%, e o montante foi 17,7% inferior ao de outubro de 2024.

Nos dez primeiros meses de 2025, o valor financiado foi de R$ 127,8 bilhões, representando uma redução de 17,1% em relação ao mesmo período de 2024. Nos 12 meses até outubro, o total de financiamentos com recursos do SBPE foi de R$ 160,3 bilhões, uma diminuição de 11,5% em comparação com os 12 meses anteriores.

Em outubro, foram financiados 40 mil imóveis nas modalidades de aquisição e construção. Esse número representa uma queda de 12,5% em relação a setembro de 2025 e uma retração de 28% quando comparado a outubro de 2024.

Entre janeiro e outubro de 2025, o número total de imóveis financiados com recursos do SBPE foi de 369,1 mil unidades, uma redução de 21,4% em comparação com o mesmo período de 2024. Nos 12 meses encerrados em outubro, foram financiados 467,7 mil imóveis, o que representa uma queda de 15,3% em relação aos 12 meses anteriores.

Caixa prevê R$ 1 trilhão em crédito imobiliário nos próximos 10 anos

A poupança SBPE registrou uma captação líquida negativa de R$ 6,9 bilhões em outubro, mantendo o padrão de desempenho desfavorável observado durante a maior parte de 2025, segundo a Abecip. No acumulado de janeiro a outubro, o saldo entre depósitos e saques resultou em uma retirada líquida de R$ 66,9 bilhões, indicando a continuidade da saída de recursos ao longo do ano.

Embora a captação líquida tenha sido negativa, o crédito de rendimentos nas contas de poupança ajudou a mitigar parcialmente as perdas. Como resultado, o saldo das cadernetas alcançou R$ 753 bilhões em outubro, uma retração de apenas 1,4% em relação ao mesmo mês de 2024.

Acompanhe tudo sobre:Mercado imobiliáriofinanciamento-de-imoveisImóveis

Mais de Mercado Imobiliário

Após 'Airbnb de luxo', Charlie lança hotel ao lado do Ibirapuera

Caixa prevê R$ 1 trilhão em crédito imobiliário nos próximos 10 anos

Nubank aluga prédio em São Paulo para volta ao presencial, diz jornal

Gigante imobiliário chinês adia pagamento de dívida e relembra caso Evergrande

Mais na Exame

ESG

Tecnologia detecta incêndios em segundos em projeto na Amazônia

Ciência

Conheça a atividade física "perfeita para a vida toda", segundo Harvard

Negócios

Este CEO ouviu uma pergunta simples — e virou a estratégia de uma empresa de US$ 12 bi

Esporte

Tem prorrogação na final da Libertadores?