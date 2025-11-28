Financiamento de imóvel via poupança cai em outubro, para R$ 14,8 bi

Em outubro, os financiamentos imobiliários realizados com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) totalizaram R$ 14,8 bilhões, marcando o terceiro maior valor para o mês na série histórica, de acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). No entanto, o valor apresenta uma tendência de queda em diversas comparações.

Comparado a setembro, por exemplo, houve uma queda de 6%, e o montante foi 17,7% inferior ao de outubro de 2024.

Nos dez primeiros meses de 2025, o valor financiado foi de R$ 127,8 bilhões, representando uma redução de 17,1% em relação ao mesmo período de 2024. Nos 12 meses até outubro, o total de financiamentos com recursos do SBPE foi de R$ 160,3 bilhões, uma diminuição de 11,5% em comparação com os 12 meses anteriores.

Em outubro, foram financiados 40 mil imóveis nas modalidades de aquisição e construção. Esse número representa uma queda de 12,5% em relação a setembro de 2025 e uma retração de 28% quando comparado a outubro de 2024.

Entre janeiro e outubro de 2025, o número total de imóveis financiados com recursos do SBPE foi de 369,1 mil unidades, uma redução de 21,4% em comparação com o mesmo período de 2024. Nos 12 meses encerrados em outubro, foram financiados 467,7 mil imóveis, o que representa uma queda de 15,3% em relação aos 12 meses anteriores.

Caixa prevê R$ 1 trilhão em crédito imobiliário nos próximos 10 anos

A poupança SBPE registrou uma captação líquida negativa de R$ 6,9 bilhões em outubro, mantendo o padrão de desempenho desfavorável observado durante a maior parte de 2025, segundo a Abecip. No acumulado de janeiro a outubro, o saldo entre depósitos e saques resultou em uma retirada líquida de R$ 66,9 bilhões, indicando a continuidade da saída de recursos ao longo do ano.

Embora a captação líquida tenha sido negativa, o crédito de rendimentos nas contas de poupança ajudou a mitigar parcialmente as perdas. Como resultado, o saldo das cadernetas alcançou R$ 753 bilhões em outubro, uma retração de apenas 1,4% em relação ao mesmo mês de 2024.