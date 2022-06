Feirão de imóveis oferece descontos de até 88%

A União irá vender e leiloar 428 imóveis no dia 30 de junho. Os lances partem de R$ 6.240 e 211 imóveis terão desconto de 66% em relação ao seu valor do mercado, com cupons adicionais de 15%. Ou seja, no total, os preços podem diminuir até 88%.

O evento será transmitido pelo site da EMGEA (Empresa Gestora de Ativos do Governo), gestora de bens da União, em parceria com o outlet imobiliário Resale.

Para os compradores de imóveis de mais de R$ 1 milhão será possível ter um desconto de 5%, de acordo com o tipo de imóveis.

Como funciona o leilão

O modelo de vendas é a venda direta, com compras acontecendo de maneira 100% online. Para conferir os imóveis disponíveis, basta acessar o site da EMGEA e aplicar filtros de acordo com o interesse do comprador.