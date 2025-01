'Êxodo corporativo' da Avenida Paulista é real – mas destino não é só a Faria Lima

A Avenida Paulista, que já foi símbolo do corporativismo paulistano, hoje reflete mudanças no cenário urbano e profissional. Fundada em 1891, seu desenho foi baseado nas grandes avenidas europeias e, a partir da década de 1950, passou a abrigar as sedes de vários bancos e empresas multinacionais. A diversificação dos usos da Paulista, com mais espaço para lazer e cultura, no entanto, tem contribuído para alterar a dinâmica vista na avenida na virada do milênio. Essas transformações mostram como o ambiente de trabalho e o perfil dos grandes centros urbanos têm evoluído.

A região da Avenida Doutor Chucri Zaidan, por exemplo, impulsionou o crescimento do mercado de escritórios da cidade de São Paulo, com a absorção líquida de quase 24 mil metros quadrados no quarto trimestre de 2024. O valor é mais que o dobro da segunda colocada, a Avenida Brigadeiro Faria Lima.

No quarto trimestre de 2024, a capital registrou uma absorção líquida de 43,9 mil metros quadrados – a maior do ano. Os dados constam no relatório MarketBeat São Paulo, da consultoria imobiliária Cushman& Wakefield, divulgados com exclusividade pela EXAME.

Enquanto a avenida localizada no Brooklyn está em claro crescimento, a tradicional Avenida Paulista amargou uma absorção líquida negativa no quarto trimestre. Isso significa que imóveis corporativos mais saíram do que entram no período no que já foi considerado o coração de São Paulo.

No ano inteiro de 2024, a Paulista observou uma absorção líquida de 4,7 mil metros quadrados. Enquanto isso, a Chucri Zaidan teve absorção líquida de 56,3 mil metros quadrados.

"A Paulista manteve um perfil multiúso, enquanto a Faria Lima concentrada cada vez mais em serviços e escritórios. Com a demanda por espaços corporativos cada vez mais modernos e espaçosos, a Avenida Paulista foi perdendo terreno não apenas para a Faria Lima, como também para novas regiões na zona sul", diz Dennys Andrade, Head of Market Research & Business Intelligence da Cushman & Wakefield.

MAJOR MARKET ÁREA (M²) Chucri Zaidan 23.924 Faria Lima 8.505 Marginal Pinheiros 5.313 Berrini 3.703 Pinheiros 1.488 Chácara Santo Antônio 1.136 Vila Olímpia 920 Itaim 0 JK 0 Rebouças 0 Jardins 0 Paulista -1.048