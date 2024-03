EXAME responde às dúvidas de leitores sobre condomínios

O condomínio pode me impedir de ter um animal de estimação? E a instalação de ar-condicionado, também precisa passar por assembleia? No caso das visitas, elas também podem podem usar a área comum do prédio? Essas são algumas das dúvidas de leitores coletadas pela EXAME sobre condomínios que serão respondidas em um novo quadro do site, em parceria com a Lello imóveis.

Quem responde às questões é Moira Toledo, diretora de risco e governança da Lello Imóveis e vice-presidente de administração de imóveis e condomínios do Secovi-SP (Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais).

As dúvidas serão respondidas semanalmente, às quartas-feiras, e você também pode participar. Tem alguma dúvida sobre condomínios e gostaria de um esclarecimento da especialista? Envie suas perguntas para exameinvest@exame.com.