EQI Asset entra em lajes corporativas com torre de alto padrão em Brasília

A EQI Asset, gestora de recursos do grupo EQI, anunciou a compra de uma torre do empreendimento Lotus Tower, em Brasília, por R$ 381 milhões. A operação consolida a entrada da gestora no mercado de lajes corporativas de alto padrão, nicho que tem sido afetado pela taxa Selic em 15% ao ano.

O imóvel tem inquilinos ilustres: autarquias da União, com contrato atípico de 10 anos, característica que justificou o investimento da EQI.

Para os próximos semestres, a asset deve estar atenta ao mercado de lajes corporativas, podendo expandir seu portfólio, apurou a EXAME. A torre recém adquirida será gerido pelo FII LOTUS TOWER.

“Identificamos no Lotus Tower um ativo singular, que combina segurança contratual, inovação e localização estratégica. Trata-se de um empreendimento de altíssimo padrão, em um mercado marcado por baixa vacância”, disse Ettore Marchetti, CEO da gestora, em comunicado sobre o lançamento.

A aquisição amplia a presença da gestora no setor imobiliário, com um imóvel já 100% locado e que, segundo Marchetti, foi adquirido a um “cap rate [taxa de retorno] bastante atrativo”.

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e Infraestrutura são alguns dos órgãos que ocuparão o edifício.

A transação é também mais um marco no avanço da incorporadora Lotus na capital federal. Com a venda, a empresa ultrapassa R$ 800 milhões em ativos comercializados apenas em 2025 e mira um volume total de R$ 1,2 bilhão até o fim do ano.

O Lotus Tower está localizado na Asa Norte da capital federal e possui 169 mil metros quadrados de área construída. Com entrega prevista para 2027, o projeto tem valor geral de vendas (VGV) de R$ 2 bilhões.

Com R$ 7,2 bilhões sob gestão, a EQI Asset atua em segmentos como crédito, real estate, infraestrutura, agronegócio e ações.

A Lotus tem acumulado vendas relevantes nos últimos anos. Entre as operações de destaque, estão o Lotus Corporate, adquirido pelo Banco Mundial; o Lotus 903, vendido para a Apex Brasil; e o Lotus Prime, comprado pela União Europeia.

Fundada em 2018, a Lotus atua em construção, incorporação, gestão e venda de imóveis residenciais e comerciais. A EQI Asset, por sua vez, integra o grupo EQI, que administra mais de R$ 45 bilhões em ativos e atende cerca de 80 mil clientes.