Empresa leiloa mais de 240 imóveis com preços a partir de R$ 14 mil em setembro

A Emgea (Empresa Gestora de Ativos) oferece, durante o mês de setembro, 242 imóveis com descontos que podem chegar a 66% do valor da avaliação. Há oportunidades disponíveis a partir de R$ 14 mil até R$ 3 milhões.

Entre as ofertas, estão casas e apartamentos localizados em 15 estados, além do Distrito Federal. São 86 cidades diferentes ao todo, mas com predominância na região Sudeste.

A exemplo, interessados podem encontrar um apartamento de dois dormitórios e 60,87 m² de área privativa no Tatuapé (SP), avaliado em R$ 450.000, mas que está sendo leiloado por R$ 378.607, ou seja, uma economia de R$ 71.392. O apartamento ainda fica próximo a mercados, shoppings e estações de metrô.

Outra oportunidade disponível é um apartamento na Tijuca (RJ), também com dois dormitórios e 67m² de área privativa, que foi avaliado por pouco mais de R$ 499.000, mas está sendo anunciado por R$ 367.000 - uma economia de R$ 132.472 ao comprador. O imóvel conta com vaga de garagem, portaria, piscina, churrasqueira e playground.

Como participar?

As vendas são totalmente online e, para participar, os interessados devem consultar o site da Emgea. Lá, é possível aplicar os filtros de acordo com o interesse do comprador (por região, tipo de imóvel, valor, desconto ou situação), além de agendar visitas.