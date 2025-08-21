Mercado Imobiliário

Em apenas dois anos, essa empresa conquistou 20% do mercado imobiliário

Compre & Alugue Agora acelera expansão no mercado imobiliário e apresenta inovações digitais ao setor

Time do Compre & Alugue Agora: Krishna Pennacchioni, CTO; Fábio Gozzi, fundador e co-CEO; Ana Carolina Gozzi, co-CEO; e Rodrigo Svezia, CMO (Compre & Alugue agora/Divulgação)

EXAME Solutions
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11h03.

Última atualização em 21 de agosto de 2025 às 17h12.

Às vésperas de completar dois anos de operação, o Compre & Alugue Agora (CAA) alcançou 20% de participação no mercado imobiliário brasileiro, conectando mais de 12 mil imobiliárias em todo o país.

Criada por uma família com mais de 40 anos de experiência no setor, a plataforma se consolidou como um dos principais pontos de convergência entre corretores, empresas e clientes, com uma proposta centrada em dados, tecnologia e relacionamento.

O número é significativo em um setor que contabiliza mais de 60 mil imobiliárias e passa por rápidas transformações no comportamento de consumo e na integração de canais físicos e digitais.

De acordo com a co-CEO Ana Carolina Gozzi, o crescimento da plataforma mostra que existe uma lacuna sendo preenchida. “Esse resultado é reflexo direto da confiança das imobiliárias e corretores, que encontraram na plataforma um espaço para gerar negócios de forma mais estratégica e integrada”, afirma Gozzi.

Perfil do comprador e novos hábitos

A celebração do resultado será marcada por um jantar fechado para jornalistas e executivos do setor em São Paulo, no Dia do Corretor de Imóveis, 27 de agosto. No encontro, será apresentado o Radar CAA, um levantamento nacional inédito que mapeia tendências, desafios e oportunidades no setor imobiliário.

O estudo ouviu profissionais de todas as regiões do país e mostra que o mercado segue em transformação. Segundo a co-CEO, o levantamento reflete a necessidade de unir dados e experiência prática para manter competitividade. “O mercado imobiliário é, ao mesmo tempo, físico e digital. Integrar esses dois universos é fundamental para quem quer manter competitividade e relevância”, diz Ana Carolina.

Entre os dados analisados estão o tempo médio de fechamento de negócio, mudanças no perfil do comprador e os principais obstáculos apontados por corretores para os próximos meses.

Placa ganha QR Code

Durante o jantar, a plataforma também apresentará as novas Placas Inteligentes, solução que moderniza o tradicional letreiro de “vende-se” ou “aluga-se”. Com um simples escaneamento de QR Code, o interessado acessa fotos, valor, descrição completa do imóvel e pode agendar visitas diretamente do celular.

Segundo o Índice Nacional das Imobiliárias (Indi CAA), 75% dos compradores descobrem o imóvel ao passarem na frente dele, revelando a importância da visibilidade física.

A tecnologia, desenvolvida dentro da holding Compre & Alugue Agora, também permite rastrear acessos e medir conversão da placa física em leads digitais. Para Gozzi, a proposta reforça a estratégia da empresa de unir dados, automação e inteligência para otimizar cada etapa da jornada do comprador. “Não é só sobre estar visível, é sobre transformar o interesse em ação no momento certo”, explica a co-CEO.

Tecnologia a serviço do corretor

O Iago, assistente virtual do Compre & Alugue Agora (CAA), é outro destaque do ecossistema. Treinado com vocabulário e contextos específicos do setor imobiliário, ele já respondeu a mais de 15 mil perguntas e auxilia corretores em demandas operacionais do dia a dia. “A proposta sempre foi estabelecer vínculos, usando a tecnologia como suporte, e não como substituta”, afirma Ana Carolina.

Para isso, o CAA reúne em um só ambiente ferramentas de publicação, atendimento e interação, redesenhando o papel do corretor na jornada digital de compra e venda.

Entre os recursos disponíveis estão transmissões ao vivo, páginas personalizadas, notificações e contato direto com clientes, sem atravessadores — estratégia que também busca reduzir o tempo médio de venda de um imóvel, hoje em torno de 16 meses, segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

A empresa ainda aposta em formação contínua como diferencial. O programa Vitrine CAA, exibido na TV Gazeta, e outras iniciativas educativas reforçam o posicionamento da marca como hub de conhecimento para o setor.

