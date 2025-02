Em parceria com Allos, Vitacon está prestes a aprovar empreendimento sobre shopping em São Paulo

Para a Vitacon, conhecida pelos apartamentos compactos, uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), seria algo oportuno a depender do cenário macroeconômico. Há pelo menos quatro anos com intenções de ir para a bolsa de valores, a incorporadora e construtora paulistana mais uma vez não vê a conjuntura ideal para que isso ocorra em um contexto de alta de juros.

"Se surgir a oportunidade e fizer sentido, estamos prontos. Somos auditados, tem governança e temos volume. Se não surgir, estamos tocando nossa vida e crescendo a empresa", afirma o CEO Ariel Frankel em entrevista exclusiva à EXAME.

Parte desse crescimento poderá ser visto ainda neste ano por quem passa em frente ao shopping Tamboré, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Fruto de uma parceria realizada em 2022 com a Allos (antiga brMalls), duas torres com 30 andares cada devem ser erguidas sobre o centro comercial ainda em 2025. A empresa de capital aberto junto aos coproprietários dos ativos fornecerão os espaços em troca de parte das áreas construídas pela Vitacon.

A permuta permitirá uma remuneração mínima que, considerando a participação de 100% dos empreendimentos, deve ser de aproximadamente R$ 700 milhões. "Estamos a passos largos para a aprovação para final do ano. O projeto é robusto, está na casa de R$ 1 bilhão de VGV [Valor Geral de Vendas], e acreditamos que entre o terceiro e quarto trimestre será aprovado", afirma Frankel.

O local escolhido para iniciar a parceria entre incorporadora e a administradora de shoppings leva em consideração a região de Alphaville, que é considerada um hub para todo o entorno, também sendo um ecossistema para a capital de São Paulo. Serão duas torres com cerca de 30 andares cada, com apartamentos que vão variar de 30 a 100 metros quadrados para servir diversos perfis de moradores, com preços indo de R$ 400 mil a R$ 1,5 milhão.

Com recorde em 2024, Vitacon quer dobrar a meta

Se aprovado, o projeto no shopping Tamboré sucederia o recorde de vendas da Vitacon no ano passado.

A companhia registrou R$ 1,37 bilhão em unidades comercializadas, volume 30% superior ao registrado em 2023, quando atingiu R$ 1 bilhão em vendas, marca inédita até então. Para este ano, a companhia pretende seguir a tendência de crescimento, atingindo R$ 2,32 bilhões em vendas, volume 70% superior ao ano passado. A incorporadora também tem como meta entregar sete empreendimentos e colocar outros nove projetos no mercado, totalizando R$ 2,2 bilhões em VGV.

Além do melhor ano da história em vendas, 2024 foi marcado pelo recorde de empreendimentos entregues. Foram oito projetos concluídos mais de 3,4 mil unidades entregues em bairros como Vila Olímpia, Jardins, Moema e Vila Mariana, mais que o triplo das 920 unidades finalizadas em 2023.

“Tivemos um resultado muito expressivo em 2024 e neste ano a tendência é que o volume de vendas cresça numa velocidade ainda maior neste ano. O imóvel segue sendo um investimento seguro, com alta valorização e liquidez, especialmente em áreas nobres e bem localizadas da cidade”, afirma Ariel Frankel.

Para assegurar o pipeline de novos lançamentos para os próximos anos, a empresa apresentou sua estratégia de crescimento operacional: um banco de terrenos em áreas nobres da cidade, como Jardins, Itaim Bibi e Vila Olímpia. Atualmente, o landbank da companhia é de aproximadamente R$ 7,7 bilhões em VGV.

“Fizemos um excelente trabalho de inteligência de mercado e conseguimos nos antecipar ao aumento do preço dos terrenos, criando um landbank robusto. Temos um pipeline de projetos para serem lançados neste ano e também em 2026. O investimento no mercado imobiliário segue aquecido e a demanda por imóveis deve se manter elevada nos próximos anos”, finaliza.