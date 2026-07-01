Eles venderam o terreno da família no Ceará para um projeto de R$ 30 bi

A advogada Cleide Lousada e o marido, o comerciante Ivo Ferreira de Azevedo, mantêm há mais de três décadas uma relação direta com as terras onde está sendo construída a Vila Carnaúba (Imagem gerada com IA/Exame)
Repórter de Mercados
Publicado em 1 de julho de 2026 às 09h30.
O Grupo Carnaúba mantém ainda cerca de 8 quilômetros quadrados em áreas adjacentes ou próximas aos terrenos já adquiridos, sujeitos ao exercício de preferência de compra.
Essa estratégia funciona como uma medida de proteção do projeto. O objetivo é garantir o controle sobre o entorno caso surjam propostas ou investidores com uma visão considerada desalinhada do modelo de desenvolvimento sustentável e de baixa densidade proposto para a região.
No momento das aquisições iniciais, a decisão foi não imobilizar capital adicional nessas áreas, preservando recursos e mantendo apenas o direito de compra futura como salvaguarda estratégica.
A captação começou com o club deal privado, levantando US$ 32 milhões. Em 2023, o Grupo criou um FII em parceria com a XP Asset, captando R$ 217 milhões de mais de 1.100 cotistas, que passaram a ter 30% de participação na holding do grupo.
Além disso, o Banco do Nordeste financia entre 70% e 90% das obras do Hotel Anantara, com R$ 150 milhões via linha FNE, com prazo de 20 anos.
Cada empreendimento funciona como uma SPE (Sociedade de Propósito Específico), como a SPE Vila Carnaúba e a SPE Wind House, separando financeiramente os projetos e limitando o risco para os investidores.
A holding central, Flow Holding, concentra 70% dos fundadores e 30% do fundo da XP. A remuneração dos investidores e distribuição de dividendos ocorre ao final de cada ciclo de projeto, quando as unidades são vendidas e o lucro é apurado, com parte reinvestida em novos empreendimentos.
Hoje, o mesmo metro quadrado que na pandemia custou R$ 25 está muito mais caro diante da pressão de valorização provocada pelo aeroporto de Jericoacoara, pelo Parque Nacional e pelo crescimento do "turismo de vento".
O nicho turístico, centrado no kitesurfe, atrai praticantes de todo o mundo graças às características únicas do local: temporada de vento prolongada por sete meses, mar quente e raso, ventos constantes na mesma direção e extensa costa ideal para longas travessias, conhecidas como downwinds.
Historicamente, a descoberta do Preá como polo do esporte começou com estrangeiros — franceses, holandeses, portugueses e italianos — antes de ser explorada por brasileiros.
A evolução tecnológica, com equipamentos mais seguros e acessíveis a partir de 2009, ampliou a prática para mulheres, crianças e famílias, transformando o esporte em um estilo de vida.