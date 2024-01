Dona de Gucci e Balenciaga compra própria sede na Quinta Avenida em NY por quase US$ 1 bi

A Kering, empresa de moda proprietária das marcas Gucci e da Balenciaga, pagou US$ 963 milhões de dólares pelo prédio de sua sede na Quinta Avenida, um dos endereços mais icônicos de Nova York. O imóvel adquirido foi o 715-717 Fifth Ave, um imóvel de 10,7 mil metros quadrados. A compra foi comunicada ao mercado nesta segunda-feira, 22.

“Com esta transação, a Kering adquire localizações comerciais excepcionais numa das avenidas mais emblemáticas do mundo. Este investimento representa mais um passo na estratégia imobiliária seletiva da Kering, que visa garantir localizações altamente desejáveis ​​para as suas casas”, informou o comunicado.

Compra da própria sede

A Kering não é a primeira empresa que tem apostado na compra de sua sede ao invés do aluguel. No mês passado, a Bloomberg informou que a Prada está expandindo sua presença em Manhattan com um acordo de US$ 835 milhões que inclui duas aquisições na Quinta Avenida.

Aqui no Brasil, o prédio mais caro do País foi comprado pelo Itaú na semana passada. A negociação de R$ 1,5 bilhão deu ao banco a propriedade de sua sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, centro financeiro da capital paulista.

