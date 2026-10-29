Mercado Imobiliário

De R$ 25,3 mil a R$ 2,7 milhões, Santander leiloa mais de 400 imóveis

Leilões online da Zuk e da Mega Leilões têm descontos de até 80% e financiamento em até 420 meses pelo próprio banco

Leilão do Santander: O lote mais caro é o duplex na Bela Vista, com lance inicial de R$ 2,7 milhões. (Marco Prates / EXAME.com)

Leilão do Santander: O lote mais caro é o duplex na Bela Vista, com lance inicial de R$ 2,7 milhões. (Marco Prates / EXAME.com)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 14h31.

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Um apartamento duplex de 645 metros quadrados na Bela Vista, região central de São Paulo, e uma casa de 48 metros quadrados em Rio Largo, em Alagoas, vão a leilão no mesmo dia. Entre os dois, a diferença no lance inicial passa de R$ 2,6 milhões.

Os imóveis fazem parte de dois leilões online do Santander marcados para a terça-feira, 3 de novembro, um conduzido pela Zuk e outro pela Mega Leilões. Juntos, os eventos somam mais de 400 lotes, entre casas, apartamentos, terrenos e imóveis rurais.

O banco costuma distribuir seus leilões de imóveis entre diferentes leiloeiras ao longo do ano. Em outubro, por exemplo, Santander, Zuk, Sold, Biasi e Mega Leilões fizeram eventos no mesmo dia 6.

O duplex de R$ 2,7 milhões e os outros destaques da Zuk

O leilão da Zuk reúne 200 imóveis em 22 estados e no Distrito Federal, com descontos de até 80% sobre o valor de avaliação.

O lote mais caro é o duplex da Rua 13 de Maio, na Bela Vista, com lance inicial de R$ 2,7 milhões.

Na outra ponta, a casa de 48 metros quadrados no bairro Prefeito Antônio L. de Souza, em Rio Largo (AL), parte de R$ 25,3 mil.

O maior desconto do catálogo, de 80%, está em uma casa de 333 metros quadrados no Residencial Resort das Cachoeiras, em Presidente Figueiredo (AM), com lance inicial de R$ 339 mil.

O pagamento pode ser feito à vista ou parcelado em até 420 vezes.

Na Mega Leilões, lances vão de R$ 25,5 mil a R$ 1,4 milhão

O leilão da Mega Leilões tem 203 lotes listados no site da leiloeira, distribuídos por 20 estados. A empresa afirma que novos imóveis ainda podem ser incluídos até a data do evento.

O pregão começa às 10h, sob o comando do leiloeiro Fernando Cerello. Os lotes se encerram em sequência, um por minuto, e o último está previsto para pouco depois das 13h.

O imóvel de maior valor é uma casa de 414 metros quadrados em Interlagos, na zona sul de São Paulo, com lance inicial de R$ 1,42 milhão. Em seguida aparece uma casa em condomínio de 351 metros quadrados no bairro Gramame, em João Pessoa (PB), por R$ 1,19 milhão.

O lote mais barato é um terreno de 501 metros quadrados no Parque Residencial Viva, em Pérola (PR), que parte de R$ 25,5 mil. Uma casa de 46 metros quadrados em Itabaiana (PB) vem logo atrás, por R$ 25,7 mil.

Os lances iniciais desse leilão são de venda condicional. Na prática, o maior lance não garante a compra: o valor final ainda precisa da aprovação do Santander.

Como funciona o financiamento

Parte dos imóveis pode ser financiada pelo próprio banco. O prazo chega a 420 meses (35 anos) para imóveis residenciais e a 360 meses para comerciais, conforme as regras de cada lote.

Em imóveis desocupados, também pode haver a possibilidade de usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na compra. As condições variam de lote para lote e estão descritas nos editais.

Como participar

Os dois leilões são 100% online. Para dar lances, é preciso fazer cadastro prévio no site da leiloeira e consultar o edital do imóvel, que traz informações sobre forma de pagamento, ocupação e eventuais encargos.

Os editais também estão disponíveis no portal Santander Imóveis.

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