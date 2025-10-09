Cyrela (CYRE3) movimenta R$ 5 bilhões em vendas com 18 lançamentos no 3º trimestre

A incorporadora Cyrela (CYRE3) divulgou a prévia operacional do terceiro trimestre de 2024 nesta quinta-feira, 9. A companhia realizou 18 lançamentos no período e realizou R$ 5,05 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV), alta de 62% em comparação ao mesmo período de 2024.

As vendas líquidas contratadas, somaram R$ 3,547 bilhões, crescimento de 11% sobre o mesmo trimestre do ano anterior.

A velocidade de venda, medida pelo índice de venda sobre oferta (VSO), alcançou 50,0% no terceiro trimestre, abaixo dos 54,9% registrados no terceiro trimestre de 2024.

As permutas nos lançamentos foram R$ 126 milhões no terceiro trimestre, contra R$ 98 milhões no mesmo período do ano passado.

Acumulado do ano

Nos primeiros nove meses do ano, as vendas contratadas da construtora atingiram R$ 9,834 bilhões, sendo 27% superiores ao mesmo período de 2024.

Já os lançamentos totalizaram R$ 14,039 bilhões no período, um avanço de 123% na comparação com igual etapa do ano passado.

Os dados divulgados nesta noite ainda estão sujeitos à revisão da auditoria. O resultado oficial da Cyrela está previsto para 13 de novembro.