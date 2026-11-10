Cury tem lucro recorde de R$ 370 milhões e anuncia mais R$ 200 milhões em dividendos

O que aconteceu? A Cury teve lucro líquido recorde de R$ 369,6 milhões no 3º trimestre de 2026, alta de 30,5% em relação ao mesmo período de 2025

teve no 3º trimestre de 2026, alta de 30,5% em relação ao mesmo período de 2025 A receita líquida subiu 29,7%, para R$ 1,84 bilhão , também o maior valor da história da companhia

subiu 29,7%, para , também o maior valor da história da companhia As vendas líquidas somaram R$ 2,04 bilhões , alta de 11,4%, mas os distratos cresceram 59,3%

somaram , alta de 11,4%, mas os cresceram 59,3% A companhia anunciou mais R$ 200 milhões em dividendos, e o retorno sobre o patrimônio chegou a 73,2%

A Cury (CURY3) teve lucro líquido de R$ 369,6 milhões no terceiro trimestre de 2026, o maior da sua história, segundo balanço divulgado nesta terça-feira (10). O valor é 30,5% maior que os R$ 283,2 milhões de um ano antes. A construtora, focada em imóveis de baixa renda em São Paulo e no Rio de Janeiro, também bateu recorde de receita líquida, que cresceu 29,7%, para R$ 1,84 bilhão.

O lucro de R$ 369,6 milhões inclui a parte que fica com sócios da Cury em alguns empreendimentos. Considerando apenas o que cabe aos acionistas da companhia, o lucro foi de R$ 313,9 milhões, alta de 23%. Nos nove primeiros meses do ano, esse resultado soma R$ 887,2 milhões, 25,8% acima do mesmo período de 2025.

A margem bruta, que mostra quanto sobra de cada real vendido depois de pagar terreno, obra e materiais, ficou em 39,5%, ante 40% no terceiro trimestre de 2025. A margem líquida foi de 20,1%, praticamente estável. Na conta que considera só os acionistas da Cury, ela passou de 18% para 17,1%.

Vendas crescem, mas distratos sobem

Entre julho e setembro, a Cury fechou R$ 2,04 bilhões em vendas líquidas, já descontados os distratos (os contratos desfeitos pelos compradores). O valor é 11,4% maior que o do mesmo período de 2025. Antes dos cancelamentos, as vendas brutas somaram R$ 2,39 bilhões, alta de 16,7%.

Os distratos subiram 59,3% em um ano, para R$ 358,2 milhões. Eles passaram a representar 15% das vendas brutas, ante 11% no terceiro trimestre de 2025.

A velocidade de vendas, conhecida no mercado como VSO, ficou em 39,7%. O indicador mede quanto do estoque disponível a empresa consegue vender no período. Um ano antes, era de 40,6%. O preço médio das unidades vendidas subiu 7,7%, para R$ 322,8 mil.

Os lançamentos somaram R$ 2,12 bilhões em valor geral de vendas (VGV, o preço de tabela de todas as unidades de um empreendimento), alta de 6,9%. O número de unidades lançadas, porém, caiu 4,6%, para 6.503. O preço médio dos apartamentos lançados chegou a R$ 326,5 mil, 12% acima do terceiro trimestre de 2025.

Repasses caem e carteira própria cresce

Os repasses, quando o financiamento do cliente é assinado com o banco e o dinheiro entra no caixa da construtora, caíram 13% no trimestre, para R$ 1,29 bilhão. O número de unidades repassadas recuou 18,9%, para 4.138. O movimento ocorre num momento em que o mercado discute se a Caixa reduziu o ritmo de crédito do Minha Casa, Minha Vida.

Ao mesmo tempo, cresceu a carteira de recebíveis administrada pela própria Cury, formada por parcelas que os compradores pagam diretamente à construtora, sem intermediação de banco. Ela somou R$ 4,31 bilhões no fim de setembro, alta de 33,2% em um ano. A maior parte, R$ 2,57 bilhões, vem das chamadas vendas diretas, em que o cliente financia o imóvel com a própria companhia.

Lucro operacional cresce 31%

O Ebitda ajustado, que mede o lucro gerado pela operação antes de juros, impostos e depreciação, foi de R$ 446,3 milhões no trimestre, alta de 31,1% em relação aos R$ 340,3 milhões de um ano antes. A margem passou de 24% para 24,3%.

O ROE, indicador que mostra quanto a empresa lucra para cada real investido pelos acionistas, foi de 73,2% nos 12 meses até setembro, ante 70,6% um ano antes.

Caixa maior que a dívida e mais R$ 200 milhões em dividendos

A Cury gerou R$ 253,6 milhões em caixa no trimestre, 8,8% a mais que um ano antes, e completou 30 trimestres seguidos de geração positiva. A empresa encerrou setembro com R$ 2,09 bilhões em caixa e R$ 1,78 bilhão em dívida bruta, o que resulta em caixa líquido de R$ 312,7 milhões.

Junto com o balanço, a Cury anunciou a distribuição de mais R$ 200 milhões em dividendos. Nos 12 meses até setembro, os dividendos pagos somaram R$ 1,51 bilhão, mais que o dobro dos R$ 629 milhões de um ano antes.

Para os próximos trimestres, a companhia tinha 93 obras em andamento no fim de setembro, ante 82 um ano antes, e produziu 6.304 unidades no trimestre, alta de 28,4%. O resultado de vendas já feitas que ainda será reconhecido no balanço soma R$ 3,9 bilhões, com margem bruta de 43,2%. O estoque à venda era de R$ 3,1 bilhões, dos quais apenas R$ 61,7 milhões em unidades já concluídas. O banco de terrenos, que garante os lançamentos futuros, tinha potencial de R$ 26,1 bilhões em vendas, 11,8% a mais que um ano antes.

Os números chegam depois de semanas de pressão sobre o setor na bolsa, em que as incorporadoras devolveram parte do rali do ano.