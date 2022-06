Incorporadora pernambucana fará hotel de luxo no Itaim, em São Paulo

A incorporadora Haut, especializada em imóveis de alto padrão em Pernambuco, vai expandir sua operação para São Paulo.

A empresa adquiriu um terreno no Itaim Bibi, no valor de R$ 8,5 milhões. O local abrigará o hotel de luxo Artsy, que pretende unir entretenimento, arte, design, arquitetura, moda, cultura e gastronomia.

Com diárias médias em torno de R$ 2,5 mil, as obras do empreendimento de 30 apartamentos têm previsão de início para fevereiro de 2023 e entrega no primeiro trimestre de 2025.

O investimento no Artsy deve chegar a R$ 32 milhões, metade dele proveniente do caixa da empresa e o restante aportado por investidores nacionais e internacionais.

Características do projeto

O Artsy será dividido em nove pavimentos, com imersões sensoriais e estéticas diferentes para cada um, inspiradas em movimentos artísticos que vão desde a Semana de Arte Moderna, Bauhaus até a Pop Art. Cada suíte terá como inspiração um artista, uma obra ou um legado importante desses movimentos.

Uma floresta a três pavimentos abaixo do solo poderá ser acessada pelos pedestres por um sistema de passarelas somadas a uma escada rolante. O projeto ainda inclui restaurante, bar, club e charutaria, que serão acomodados em boxes com níveis distintos.

Entre as referências do projeto estão o Brach, de Paris, The Ned, de Londres e os novaiorquinos Equinox, Public e Edition.

Histórico

Fundada em 2017, a Haut iniciou seu ciclo de entregas no ano passado com o Hotel Pedras do Patacho e o residencial MAREE | Bangalôs Design, no litoral sul de Pernambuco. No total, são 11 empreendimentos, entre entregues ou em construção

Em 2023, a Haut também iniciará as obras de seu primeiro empreendimento residencial na cidade, no bairro do Ibirapuera. A empresa já adquiriu um terreno de 682 metros quadrados, no valor de R$ 10,8 milhões, para um produto triplo A que contará com dez unidades exclusivas, sendo uma por andar.