Conheça a “casa” mais cara do mundo, que vale quase R$ 5 bilhões

A casa mais cara do mundo não é bem uma casa, mas um edifício inteiro. A torre Antília, fica localizada em Mumbai, maior cidade da Índia, e foi construída entre 2006 e 2010 para ser a residência da família Ambani, uma das mais ricas do mundo.

A construção do edifício custou US$ 1 bilhão (cerca de R$ 4,93 bilhões) em construção e foi nomeada a residência privada mais cara do mundo pelo Guinnes Book, o livro dos recordes. Com 37 mil metros quadrados, o prédio tem, em tese, 27 andares. Isso porque a quantidade de andares duplos faz com que a torre tenha o tamanho aproximado de um edifício de 40 andares.

Não existem muitos registros internos da casa, mas a estimativa do portal Business Insider é que o prédio conte com três helipontos, garagem para 168 carros, cinema com capacidade para até 50 pessoas, spa privativo e equipe de até 600 funcionários.

O edifício fica localizado na Altamount Road, rua residencial conhecida por abrigar algumas das maiores fortunas da Índia.

O nome Antília é uma homenagem a uma ilha lendária, que povoava a imaginação de navegadores europeus na tradição medieval. Nas lendas, a ilha estaria localizada no oceano Atlântico.

Quem é o dono da “casa” mais cara do mundo

O edifício Antília pertence à família Ambani, que deve sua fortuna ao patriarca Mukesh Ambani. O empresário está à frente do conglomerado Reliance Industries, que tem uma ampla gama de atuação, começando no ramo de energia, com refino de petróleo e atuação petroquímica, até a linha mais recente de negócios, que envolvem mídia e varejo.

Ambani é o homem mais rico da Índia e de toda a Ásia, com uma fortuna estimada em US$ 116 bilhões (R$ 572,5 bilhões) segundo o ranking da Forbes. O bilionário ocupa a 9ª colocação entre os homens mais ricos do mundo.

O pré-casamento bilionário do herdeiro

A família Ambani voltou aos holofotes no início deste ano com uma festa de pré-casamento do herdeiro Anant Ambani com Radhika Merchant, filha de magnatas do ramo farmacêutico.

Considerada a maior celebração do ano, a festa realizada no final de fevereiro contou 1.200 convidados. Entre eles nada menos que Bill Gates, fundador da Microsoft, Mark Zuckerberg, fundador da Meta, Sundar Pichai, CEO da Alphabet, Jay Y. Lee, principal executivo da Samsung, Bob Iger, CEO da Disney, Shantanu Narayen, CEO da Adobe, e Ivanka Trump, filha do ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

O pré-casamento contou ainda com um show privativo da cantora Rihanna, cujo cachê é estimado em US$ 9 milhões (R$ 44,4 milhões).

