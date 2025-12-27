Condomínio mais caro de Curitiba tem apartamento de R$ 40 milhões

Em novembro, começou a construção daquele que deve vir a ser o empreendimento mais caro de Curitiba. O Ícaro Casa Térrea foi lançado com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 600 milhões e um apartamento no condomínio, de altíssimo padrão, pode chegar a R$ 40 milhões.

O terreno, de 14 mil metros quadrados, no bairro Ecoville, abrigará 38 unidades, com o maior apartamento (e o mais caro) somando quase 1,5 mil metros quadrados entre espaço coberto e varanda — e foi o primeiro a ser vendido. “O conceito é justamente esse, a privacidade de uma casa, mas com facilidades de um condomínio”, disse Marcela Pfeiffer Miranda, diretora comercial e de operações da AG7, incorporadora curitibana da família Gulin.

O Ícaro tem todas aquelas conveniências de empreendimentos de luxo, como spa, piscina, academia e pista de corrida. Mas agrega também alguns espaços diferenciados, como um bosque particular, casa da árvore e uma cascata em seu projeto paisagístico (veja galeria abaixo). São 53 mil metros de área construída, incluindo a verticalização.

As vendas já chegaram a 35% da área construída e a expectativa é alcançar 100% antes do empreendimento ser entregue, segundo Alfredo Gulin Neto, CEO e fundador da AG7. “A recepção ao Ícaro Casa Térrea confirma o apelo singular do negócio no segmento de altíssimo padrão. As unidades estão sendo rapidamente absorvidas”, pontua.

“Hoje, a maioria dos que já compraram são famílias que estão em crescimento”, complementa Miranda.

A ideia é oferecer conforto para diferentes perfis de moradores, da criança, que poderá brincar em áreas externas com segurança, como para idosos que buscam comodidades sem precisar sair de casa. O Ícaro trabalha com o conceito de wellness building, que vem ganhando força dentro do setor imobiliário de luxo, com ambientes que, além dos espaços amplos, promovam saúde e bem-estar.

O menor apartamento do condomínio tem 500 metros quadrados, e só as varandas de algumas unidades chegam a 300.

Empreendimento verde

A empresa já lançou quatro empreendimentos voltados para o alto padrão: Mandala, Ícaro Jardins do Graciosa (inspiração para o Casa Térrea), Pace e AGE 360. Todos com unidades acima de 100 metros quadrados. Foi a partir do Pace que a ideia de building wellness se tornou carro-chefe da incorporadora, sendo implementado pela irmã de Alfredo, a médica Andressa Gulin, vice-presidente da AG7.

A área externa abriga um bosque disposto em 11 mil metros quadrados, área revitalizada com espécies nativas da Mata Atlântica. Há nela uma área de preservação de quase 3 mil metros quadrados e serão plantadas mais 700 árvores, sendo 20 araucárias dentro do condomínio.

Dois empreendimentos do AG7, o Pace e o AGE 360 ganharam o selo Green Building, uma certificação internacional que reconhece construções sustentáveis, e o selo Future, que atesta a saúde, bem-estar e qualidade de vida das pessoas que habitam ou frequentam esses imóveis.

“Cada certificação tem exigências diferentes, como a proibição de fumar nos ambientes ou o controle da vazão de água dentro do prédio”, diz Miranda.

No mês passado, a AG7 se tornou uma empresa do Sistema B, o que exige uma série de conformidades, inclusive em relação aos seus fornecedores.

“Qualquer pessoa que sai do empreendimento tem que entregar um comprovante de despejo de lixo no lugar correto, a contratação dessa forma já é habitual nas nossas obras”, comenta, acrescentando: “Não é só etiqueta, nós nos preocupamos com a entrega.”

Expansão para Santa Catarina

Entre os arranhas-céus de Balneário Camboriú, a AG7 chega em Santa Catarina com um empreendimento onde funcionava o antigo Parador Estaleiro Hotel (já demolido), na praia do Estaleirinho.

Em um terreno de 11,7 mil metros quadrados, serão construídos três andares (mais as coberturas), que abrigarão 36 apartamentos com unidades de 263 m² a 675 m², incluindo opções com quatro suítes, totalizando mais de 25 mil m² de área construída num prédio “pé na areia”. O lançamento está previsto para 2026.

A AG7 também está em tratativas para lançar um outro empreendimento em São Paulo. “Logo teremos novidades. Mas o objetivo não é expandir para o Brasil. Nosso foco é entregar qualidade de vida para os moradores e não quantidade de empreendimentos.”