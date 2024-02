Como fazer um pedido de desocupação do imóvel alugado

Dúvida do leitor: Como posso fazer um pedido de desocupação do imóvel alugado?

Um imóvel que está alugado pode ser retomado pelo proprietário quando encerrado o contrato de locação. Se o contrato for por prazo determinado, assim que vencido esse prazo o proprietário deve comunicar o inquilino que não tem mais intenção de continuar a locação e o locatário deverá restituir o imóvel nas mesmas condições que o recebeu.

Se o contrato for por prazo indeterminado, o proprietário deverá notificar o inquilino a desocupar o imóvel em até 30 dias da data do recebimento da notificação.

Caso o inquilino se negue a sair do imóvel, então o proprietário deverá ingressar com uma ação de despejo para reaver o bem. Estando o contrato encerrado ou se está vigente por prazo indeterminado, o inquilino não pode se recusar a devolver o bem.

Na hipótese de contrato por prazo determinado ainda em vigência, a retomada do imóvel só será possível se houver alguma infração contratual por parte do inquilino. A mais comum é a falta de pagamento e, também nessa hipótese, para reaver o bem o dono do imóvel precisará se valer de uma ação de despejo.

Tem alguma dúvida sobre imóveis, locação ou venda?

