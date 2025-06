Como fazer o cancelamento de uma cláusula resolutiva registrada na matrícula do imóvel? Cláusula pode travar a venda ou uso do imóvel e só sai da matrícula com prova de quitação ou ordem da Justiça; veja como proceder nesse caso

Agir com atenção e planejamento nesse processo pode evitar entraves legais e proteger seu patrimônio com clareza e respaldo jurídico. (nuttapong punna/Getty Images)