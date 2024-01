Como consultar o IPTU SP 2024

Os valores cobrados pelo Imposto Territorial Urbano (IPTU) 2024 para os moradores de São Paulo podem ser consultados pela internet. O imposto municipal é cobrado com base no valor venal do imóvel, que corresponde ao preço da propriedade segundo avaliação do poder público.

, tais como o dia do vencimento, o número e o valor das prestações, o valor total a ser pago, e o endereço indicado para a entrega das notificações. Veja o passo a passo: A consulta foi aberta na segunda-feira, 15 . Com o cadastro do imóvel, o contribuinte pode checar todas as informações relativas ao IPTUVeja o passo a passo:

Acesse http://www.prefeitura.sp.gov.br/iptu2024;

Busque a opção " Consulta da Emissão Geral e 2ª Via do IPTU";

Selecione a opção "Consulta da Emissão Geral do IPTU 2024"

Insira o cadastro de imóvel e tenha acesso às informações.

É possível também ter acesso às informações fora do ambiente digital. O envio das notificações do IPTU pelos Correios começou na quinta-feira, 18 e continua até o dia 15 de fevereiro, dependendo da data de vencimento.

O vencimento da primeira parcela ou cota única ocorre em fevereiro, exceto para aqueles que optaram para o envio para administradoras, cujo vencimento será no dia 20 de março. Veja abaixo o calendário completo.

Calendário IPTU 2024

Este ano, com base na inflação, houve um reajuste do IPTU de 4,3%. Veja o calendário completo abaixo ou no site da Prefeitura:

Vencimento da primeira parcela ou à vista Postagem no Correio Limite para recebimento pelo contribuinte Período para emitir 2ª via ou efetuar comunicação nas subprefeituras 01/02 18/01 24/01 26/01 31/01 02/02 18/01 24/01 26/01 01/02 03/02 19/01 26/01 29/01 02/02 04/02 19/01 26/01 29/01 02/02 05/02 19/01 26/01 29/01 02/02 06/02 24/01 30/01 31/01 05/02 07/02 24/01 30/01 31/01 06/02 08/02 24/01 31/01 01/02 07/02 09/02 24/01 01/02 02/02 08/02 10/02 26/01 02/02 05/02 09/02 11/02 26/01 02/02 05/02 09/02 12/02 26/01 02/02 05/02 09/02 13/02 26/01 02/02 05/02 09/02 14/02 26/01 02/02 05/02 09/02 15/02 01/02 07/02 08/02 14/02 16/02 01/02 08/02 09/02 15/02 17/02 02/02 09/02 14/02 16/02 18/02 02/02 09/02 14/02 16/02 19/02 02/02 09/02 14/02 16/02 20/02 02/02 09/02 14/02 19/02 21/02 02/02 09/02 14/02 20/02 22/02 08/02 16/02 19/02 21/02 23/02 08/02 16/02 19/02 22/02 24/02 09/02 19/02 20/02 23/02 25/02 09/02 19/02 20/02 23/02 26/02 09/02 19/02 20/02 23/02 27/02 14/02 19/02 20/02 26/02 28/02 15/02 20/02 21/02 27/02 29/02* 15/02 21/02 22/02 28/02 (*) em fevereiro essa data de vencimento valerá também para os optantes pelo

vencimento nos dias 29 e 30, prevalecendo o dia de opção para os meses

seguintes.

Como pagar o IPTU

É possível pagar o IPTU à vista, o que garante um desconto de 3% no tributo. Quem opta por dividir o pagamento pode parcelar o imposto em até dez parcelas.

O pagamento, à vista ou das parcelas, poderá ser efetuado por meio de 2ª via do boleto emitido pela internet, disponível a partir do dia 15 de janeiro de 2024 no site da prefeitura de São Paulo.

O vencimento será no dia 9 ou no dia 14, para os contribuintes que não fizeram opção de dia de vencimento. Ou no dia 20, para os contribuintes que optaram pela notificação por administradoras de imóveis, vencendo a primeira parcela no mês de março.

Para o pagamento em 2024, além das formas convencionais, como terminais de autoatendimento, internet banking, guichês de caixa e lotéricas, será possível utilizar o sistema Pix. O guia de pagamento com o código para o Pix também estará disponível no site da prefeitura.

Haverá envio de boletos?

Assim como ocorreu em 2023, não haverá o envio mensal de boletos para os contribuintes que optarem pelo pagamento parcelado. Haverá apenas a notificação de lançamento com a opção de pagamento à vista ou da primeira parcela.

Aqueles que escolherem o parcelamento irão receber, posteriormente, todos os boletos restantes em um único formulário, mantendo os vencimentos mensais de cada parcela.

