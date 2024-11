Como calcular o retorno sobre o investimento em imóveis para aluguel no Airbnb

Investir em imóveis para aluguel no Airbnb se tornou uma estratégia atrativa para quem busca uma fonte de renda extra ou deseja diversificar seus investimentos. No entanto, antes de fazer esse tipo de investimento, é fundamental calcular o retorno esperado para garantir que ele seja financeiramente viável. Veja a seguir os principais passos para calcular o retorno sobre o investimento em imóveis para aluguel no Airbnb.

1. Estime o valor do aluguel diário e a taxa de ocupação

O primeiro passo é calcular o quanto o imóvel pode render por diária e estimar uma taxa média de ocupação. Pesquise imóveis semelhantes na mesma localização para ter uma ideia do valor de diária que pode ser cobrado. Em áreas turísticas, a ocupação tende a ser mais alta na alta temporada, mas é importante considerar uma média anual, já que a ocupação pode variar. Uma taxa de ocupação de 50% a 70% é comum para imóveis bem localizados.

2. Calcule a receita mensal bruta

Multiplique o valor da diária pela taxa de ocupação média e, em seguida, pelo número de dias no mês. Por exemplo, se a diária média for de R$ 300 e a ocupação média mensal for de 60%, a receita bruta mensal estimada seria de:

Receita bruta mensal = R$ 300 x 18 dias (60% de ocupação) = R$ 5.400

Essa receita representa o valor antes de deduzir os custos, e é um ponto de partida para calcular o retorno do investimento.

3. Considere os custos operacionais

Imóveis alugados no Airbnb têm custos adicionais que devem ser considerados, como limpeza, manutenção, contas de luz e internet, além da taxa de serviço do próprio Airbnb. Esses custos variam, mas estimar entre 20% a 30% da receita mensal para cobrir essas despesas é uma prática comum. No exemplo acima, com receita de R$ 5.400, os custos operacionais seriam aproximadamente R$ 1.350 a R$ 1.620.

4. Subtraia os custos fixos e impostos

Além dos custos operacionais, considere despesas fixas como condomínio e IPTU, bem como o Imposto de Renda sobre o aluguel. Esses valores podem impactar significativamente o rendimento líquido, por isso é importante calculá-los. Supondo um custo mensal fixo de R$ 1.000 para condomínio e impostos, o valor líquido seria reduzido para cerca de R$ 2.780 a R$ 3.050.

5. Calcule o retorno anual e a taxa de retorno sobre o investimento (ROI)

Para calcular o ROI, divida o rendimento líquido anual pelo valor total investido no imóvel. Se o imóvel custou R$ 500.000 e o rendimento líquido anual estimado for de R$ 36.000, o cálculo do ROI seria:

ROI = (R$ 36.000 / R$ 500.000) x 100 ≈ 7,2% ao ano

Essa taxa de retorno pode ser comparada a outras opções de investimento para avaliar se o Airbnb é a melhor escolha.

Por que você deve saber sobre isso

Calcular o retorno sobre o investimento em imóveis para aluguel no Airbnb envolve estimar receita, descontar custos e calcular o ROI anual. Esse processo permite entender a viabilidade financeira do investimento e compará-lo com outras alternativas.