Com Neymar, essa incorporadora veio a São Paulo. A meta: levar os paulistas ao Nordeste

Após alcançar a marca de R$ 3,2 bilhões em vendas em Alagoas e Pernambuco, a DUE Incorporadora dobrou a aposta para tornar o Nordeste do Brasil um destino internacional do turismo.

Essa estratégia já passou por uma parceria com o jogador Neymar Jr em 2024 e, agora, o ponto central dela é a inauguração de um escritório da companhia na capital de São Paulo.

Atualmente, o Sudeste já representa 9% do volume de vendas da empresa — e a expectativa é que esse percentual chegue a 40% nos próximos anos.

E a praia, para os paulistas, parece mesmo valer ouro.

Mesmo sem a presença física em São Paulo, a cidade já representa o segundo maior mercado em números de investidores nos empreendimentos pé na areia da companhia. E, a partir da nova estrutura comercial na capital, a DUE mira uma atuação mais nacionalizada, ampliando o alcance e fortalecendo o relacionamento com parceiros e canais estratégicos.

A ideia, no entanto, não é realizar lançamentos na capital, mas promover cada vez mais o investimento dos paulistas no Nordeste.

Nos últimos três anos, a companhia já vendeu mais de R$ 300 milhões na região. Com a chegada a São Paulo, a meta é superar R$ 150 milhões só no primeiro ano de operação local.

A sociedade entre amigos

A empresa começou durante na pandemia, em 2021, quando um grupo de amigos, composto pelo ator Rafael Zulu, o ex-jogador Adaílton Santos, além dos irmãos e engenheiros Abílio e André Costa, resolveu realizar o isolamento social em Muro Alto, Porto de Galinhas.

“Foi nesse momento que começamos a planejar o que seria a DUE. Com terrenos na região variando entre R$ 30 milhões a R$ 40 milhões, resolvemos nos juntar e comprar tudo com capital próprio. Podemos dizer que foi uma espécie de fundo entre amigos, já que tínhamos também muitos amigos atletas que jogavam na Europa, com o dinheiro deles valendo muito mais do que o nosso”, explica Zulu.

Assim, a DUE arrematou os quatro últimos terrenos à beira-mar que ainda restavam em Muro Alto e um projeto bilionário começou: a Rota DUE.

Ela reúne 28 empreendimentos nas praias de Pernambuco (como Porto de Galinhas e Carneiros) e Alagoas (como Maragogi, Antunes e Japaratinga), integrando uma rota já muito famosa entre os turistas. Dessa forma, a Rota DUE foi criada para chancelar uma possibilidade de intercâmbio de destinos. Um cliente que compre um apartamento na Praia dos Carneiros tem um número determinado de diárias para utilizar em outro empreendimento DUE.

Para isso, foi criada no guarda-chuva da incorporadora uma empresa, a Sintta, que administra os apartamentos caso o cliente queira optar pelo serviço. Assim, ele pode fazer o intercâmbio de destinos da rota.

O projeto é especialmente estratégico por estar próximo a três aeroportos, facilitando o acesso de turistas do mundo inteiro. Em 2026, será inaugurado ainda o aeroporto de Maragogi, que deve receber voos nacionais e internacionais.

Na bala, ainda há mais R$ 6,2 bilhões de potencial de valor geral de vendas (VGV) nos terrenos que receberão os próximos empreendimentos da incorporadora. Ao todo, a Rota chega ao valor de R$ 9,4 bilhões em VGV.

Hoje, existe opções de residências que vão de 25 metros quadrados a 350 metros quadrados, variando de R$ 300 mil até R$ 8,5 milhões.

A importância do Nordeste — e para o Nordeste

A DUE arrematou os quatro últimos terrenos à beira-mar que ainda restavam em Muro Alto e um projeto bilionário começou: a Rota DUE. (Imagem gerada por IA) (Imagem gerada por IA/Reprodução)

Uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo à Nexus em janeiro de 2025 apontou que 53% das viagens domésticas previstas até fevereiro tinham como destino estados nordestinos. Entre os estados mais procurados, além de Bahia e Ceará, estão justamente Pernambuco e Alagoas.

“O Sul e o Sudeste já consumiam o Nordeste há muito tempo. Mas vimos que faltava uma engrenagem completa. É um prato feito para o paulista que quer investir e projetar uma rentabilidade mensal”, explica Adaílton.

O diferencial do projeto, no entanto, está no seu caráter social: de todo o lucro, 25% é destinado a projetos sociais para a comunidade no entorno do empreendimento. Apesar de figurar entre um dos principais destinos do brasileiro para o verão, Alagoas também está em outra lista: a dos menores IDHs do Brasil.

“Você só entende o grau da miserabilidade quando você vê o ponto de corte: para participar dos nossos programas sociais, as famílias não podem ganhar mais de R$ 400. Damos preferência para quem ganha abaixo disso, que é a maioria”, complemente.

Entre as ações, há a criação de creches, cursos profissionalizantes e atividades esportivas e de lazer. Os cursos profissionalizantes, inclusive, servem como forma de ter mão de obra também para as obras dos próprios empreendimentos da DUE. Por isso, Zulu e Adaílton dizem que a companhia não é apenas uma incorporadora, mas uma desenvolvedora do destino.

Em 2024, quando ainda faltavam ser entregues 18 terrenos, um novo parceiro entrou para o time: o jogador Neymar Jr, com sua empresa NR Sports.

“Adaílton jogou no Santos, conheceu o Neymar quando ele ainda era do time de base do clube. Sabíamos o potencial do marketing que ele poderia trazer não só para o Brasil, como para o mundo. Ele não entrou apenas com a imagem, como também como sócio da DUE”, afirma Zulu.