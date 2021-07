Com maior parque aquático do Brasil, Olímpia aposta em multipropriedades

Na região de Barretos, Olímpia, a 430 quilômetros da cidade de São Paulo, abriga dois dos dez parques aquáticos mais visitados da América Latina: o Thermas de Laranjais, que ocupa o topo do ranking, com mais de 1,8 milhão de visitantes em 2019, e o Hot Beach, que registrou 608.000 visitas no mesmo ano, ocupando a nona posição no relatório da Themed Entertainment Association, que traz o ranking das maiores atrações de entretenimento pelo mundo.

Com reabertura dos parques, em maio, e logo em seguida a chegada as férias escolares, a região comemora a retomada do turismo. “Mesmo operando com 60% da ocupação por conta da pandemia, conseguimos superar, na primeira quinzena deste mês, toda a receita de julho do ano passado”, diz Rafael Leite, diretor de Operações do Grupo Ferrasa, dono do Hot Beach Parque & Resorts, complexo formado por um parque aquático e três resorts. “Esse é um sinal claro da retomada do mercado e da volta das famílias querendo celebrar a vida sem deixar de lado os protocolos de segurança”.

Vista aérea do Hot Park Olímpia: parque aquático recebe mais de 608.000 visitantes por ano

Novo empreendimento

De olho no público que prefere passar temporadas mais longas na cidade de águas quentes, o Grupo Ferrasa entregou, em julho, o Hot Beach Suites, um empreendimento com 442 apartamentos com metragens 53 a 69 metros quadrados privativos.

É o primeiro empreendimento do grupo dentro do conceito de multipropriedade, um modelo no qual o proprietário compra uma fração imobiliária (os valores começam em R$ 50 mil) e passa a ter o direito de usufruir do resort por uma ou mais semanas ao longo do ano, conforme a cota negociada.

O proprietário, que tem acesso livre ao parque aquático do grupo, se torna também sócio da RCI, uma das maiores redes de intercâmbio de férias do mundo. Com isso, pode trocar as semanas às quais tem direito no Hot Beach Suites por hospedagens em outro hotel ou resort da rede, que conta com mais de 4.500 empreendimentos em cerca de 100 países.

O modelo teve uma boa aceitação. Em três anos, 95% das 10.300 frações imobiliárias disponíveis foram vendidas segundo o Grupo Ferrasa. “Apenas 3% dos contratos foram cancelados na pandemia”, afirma Heber Garrido, diretor de Marketing e Vendas da empresa. Enquanto isso, diz ele, as vendas online cresceram 400% de novembro do ano passado para cá.

Os resultados trazem otimismo para o lançamento do segundo resort do grupo no mesmo modelo. Com 800 apartamentos, o Hot Beach You tem lançamento previsto para 2023.

Hot Beach Suites: apartamentos com metragens 53 a 69 metros quadrados, foram vendidos em frações imobiliárias

Centro de entretenimento

Até lá, são esperadas outras novidades para região, com a duplicação do Hot Park, que deve ganhar três novas piscinas e uma nova atração para evitar filas, além da inauguração de um complexo com bares, restaurantes, outlet e um centro de convenções com capacidade para 5.000 pessoas. “Queremos nos tornar referência em alimentação, consumo e entretenimento 24 horas por dia”, diz Leite.

A expectativa é de que a proximidade de aeroportos, como o de São José do Rio Preto e o de Barretos, e a expectativa da inauguração de um terceiro, no próprio município (previsto para 2027) ajude Olímpia a atrair turistas de outras regiões. “Hoje, 70% dos hóspedes vêm de um raio de 200 quilômetros e, o restante, da capital. Temos, portanto, potencial para atrair viajantes de todo o país”, diz Leite.

Entre as estratégias para colocar o município na rota nacional do turismo, o executivo destaca o foco na experiência do cliente (75% das vendas do grupo são diretas, sem intermediação de agências), parcerias com grandes marcas, como Heineken e Chandon, e a troca com quem promove experiências grandiosas pelo país.

“Oferta atrai demanda. Por isso, queremos trazer para cá eventos tão relevantes quanto o rodeio de Barretos e o ‘Natal Luz’ de Gramado, que dura 60 dias. Isso é fruto de muito estratégia”, diz Leite. E assim, valorizando as águas quentes, o clima country e o título de capital nacional do folclore, Olímpia espera despontar, nos próximos anos, como um dos principais destinos turísticos do Brasil.