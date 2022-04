Esta cidade da região Sul tem o metro quadrado mais caro do país

À beira do mar, segura e localizada a uma hora das cinco principais cidades do estado, e menos de duas horas de avião de grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. Essas características alçaram Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, ao topo do ranking de preço médio do metro quadrado no país, entre 25 cidades analisadas pelo índice FipeZap.

Neste mês, a cidade, que já ocupava o segundo lugar do ranking, ultrapassou o metro quadrado médio de São Paulo. O preço médio do metro quadrado na cidade é R$ 9.888. Já São Paulo e Rio de Janeiro, que ocupavam o topo da lista há mais de cinco anos, têm valor do metro quadrado avaliado em R$ 9.831 e R$ 9.701, respectivamente.

Naturalmente, é necessário ponderar o tamanho da cidade: Balneário tem 150 mil habitantes, e recebe de 500 mil a 1 milhão de visitantes aos finais de semana. Grandes capitais, como São Paulo, têm cerca de 16 milhões de habitantes.

Além disso, o perfil de imóveis da cidade é majoritariamente de médio e alto padrão, enquanto em uma grande metrópole é possível achar moradias populares, explica Luciano Bocorny, CEO da CFL Incorporadora. "Ou seja, o empreendimento mais caro do país continua certamente em São Paulo".

Mas essas ponderações não diminuem a fortaleza do mercado imobiliário da cidade. Afinal, o levantamento feito pela FipeZap analisa 50 cidades em todo o país, inclusive de tamanhos semelhantes ao de Balneário. E, entre as sete cidades que ficam acima da média ponderada nacional, três correspondem a municípios da região de Balneário Camboriú: a própria cidade, Itajaí e Itapema, cidades para as quais o crescimento de Balneário começa a contagiar.

O perfil de habitantes e visitantes da cidade é a classe alta da região Sul e Centro-Oeste. Atraídos pela qualidade de vida da cidade litorânea, mais próxima do que as cidades do Nordeste, optam por adquirir uma segunda moradia na região. "Com o avanço do trabalho remoto, a cidade começa a ser escolhida até mesmo como primeira moradia", diz Bocorny, da CFL Incorporadora.

O executivo aponta que o fenômeno que ocorre na cidade pode ser comparado ao da zona sul do Rio (que tem infraestrutura única, predominância de imóveis de alto padrão e é, por conta disso, mais valorizada). Outra referência é o processo migratório que ocorreu na Flórida, nos Estados Unidos: muitos americanos mudaram para o estado atraídos pela maior qualidade de vida.

Mais infraestrutura

Balneário também deve sua valorização imobiliária a uma parceria entre construtores e o poder público local. Segundo Edson Rescarolli de Souza, presidente do Sindicato da Habitação (Secovi) da cidade, a conclusão do alagamento da área da praia em aproximadamente 70 metros de área (entre avenida e a praia), foi um fator que possibilitou uma melhor infraestrutura turística".

O executivo também cita a possibilidade de construir na cidade ser maior do que a média nacional. A cidade permite edificações de até 80 andares (hoje, as maiores do país) e, recentemente, aprovou a construção de uma torre com 140 andares. "Como o espaço da cidade é limitado, ela buscou compensá-lo no volume. Isso permite que a prefeitura amplie sua arrecadação e invista mais na infraestrutura local e segurança".

Crescimento do estado auxilia no desenvolvimento

O crescimento de Santa Catarina ajuda a entender o forte crescimento do mercado imobiliário de Balneário Camboriú. Enquanto em 2021 o PIB de Santa Catarina atingiu 8,3%, o de São Paulo cresceu 5,7% e, o do Brasil, 4,3%. Nos últimos cinco anos a média de crescimento do PIB do estado é maior do que a média nacional. O estado tem a segunda maior renda per capita do país: perde apenas para São Paulo. Sua taxa de desemprego é a menor do país.

A força da economia do estado reside na diversificação. Além de sede de grandes companhias, como Weg, Tigre e Havan, Blumenau abriga um pólo têxtil. O estado tem quatro portos, o que faz com que seja um importante ponto logístico. Santa Catarina também é um destino turístico, não apenas por conta de Balneário, mas também Florianópolis e cidades como Blumenau.

Por conta dessa diversificação econômica do estado e perfil de alto padrão, a cidade atrai mais investidores, diz Renato Monteiro, fundador da Sort Investimentos. "Qualquer volatilidade econômica, politicae da Selic não impacta diretamente o mercado da região".

O resultado é uma grande liquidez no mercado imobiliário: a CFL lançou recentemente o Varanda, um empreendimento de alto padrão perto da ponte Hercílio Luz, na entrada de Florianópolis. A torre foi totalmente vendida em menos de 30 dias.