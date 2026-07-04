Casarão do século XIX vira área de lazer em empreendimento de luxo no Rio; veja fotos

Symphony: o projeto ocupa 5.800 metros quadrados e conta com duas torres e 364 unidades, que variam de 1 a 4 quartos, entre 40 e 194 metros quadrados. (Montagem EXAME com elemento do Canva)
Repórter de Mercados
Publicado em 4 de julho de 2026 às 08h00.
No coração do Flamengo, no Rio de Janeiro, um casarão do século XIX se prepara para ganhar uma nova função. Localizado na Rua Marquês de Abrantes, 55, o imóvel foi erguido por volta de 1865 como residência do Barão de São Clemente, em uma época em que o bairro ainda era marcado por chácaras e áreas verdes.
Ao longo das décadas, o imóvel passou por diferentes proprietários e usos, incluindo a operação do Colégio Metodista Bennett a partir de 1919, antes de ficar fechado por cerca de 20 anos, entrando em avançado estado de deterioração.
Agora, o casarão será integrado ao Symphony, empreendimento residencial de alto padrão da Newview Incorporadora, em co-incorporação com a Enforce, braço de real estate do BTG Pactual.
O projeto ocupa 5.800 metros quadrados e conta com duas torres e 364 unidades, que variam de 1 a 4 quartos, entre 40 e 194 metros quadrados. O antigo palacete será restaurado e transformado em área de lazer, reunindo salão de festas, spa e, no segundo piso, uma academia de cerca de 200 metros quadrados.
Segundo Guilly Shor, diretor de incorporação da Newview, a iniciativa busca unir passado e presente. “O Symphony integra o casarão histórico ao empreendimento moderno, devolvendo ao bairro um marco cultural e oferecendo serviços de alto padrão aos moradores”, explica.
Ele ressalta ainda que o conceito de condomínio clube, com áreas comuns amplas em relação à metragem dos apartamentos, é uma tendência ainda rara na Zona Sul do Rio.
“Na Barra da Tijuca ou em São Paulo, esse modelo é comum. Aqui, em bairros como o Flamengo, terrenos grandes são extremamente escassos, e isso torna o projeto ainda mais especial.”
O terreno de 15.000 metros quadrados pertencia originalmente ao antigo Colégio Bennet e foi adquirido pela Newview em um leilão de recuperação judicial, em parceria com o BTG, por R$ 60 milhões.
Parte da área continua ocupada por instituições de ensino — cerca de 9.000 metros quadrados com o colégio Pense e a faculdade UNINASSAU — enquanto o restante abriga o condomínio e o casarão restaurado, mantendo a convivência com os vizinhos.
O casarão tombado será o coração da área de lazer. No primeiro piso estarão o salão de festas e o spa, com consultoria da Chandra Spa. No segundo piso, a academia terá cerca de 200 metros quadrados, com consultoria da Bodytech exclusiva para moradores. O projeto ainda prevê espaços como brinquedoteca, espaço pet e sala de cabeleireiro, ampliando a experiência de moradia.
Para Guilly Shor, o sucesso inicial comprova a demanda reprimida por imóveis nesse tipo de terreno.
“O lançamento teve excelente arrancada de vendas: 70% do VGV já foi comercializado no primeiro mês. O perfil do comprador é majoritariamente moradores do próprio bairro, entre 35 e 50 anos com família, além de idosos que valorizam praticidade e áreas de convivência”, detalha.
O Symphony deve ser entregue ao mercado no final de 2029, marcando não apenas um lançamento imobiliário.