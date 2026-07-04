Casarão do século XIX vira área de lazer em empreendimento de luxo no Rio; veja fotos

No coração do Flamengo, no Rio de Janeiro, um casarão do século XIX se prepara para ganhar uma nova função. Localizado na Rua Marquês de Abrantes, 55, o imóvel foi erguido por volta de 1865 como residência do Barão de São Clemente, em uma época em que o bairro ainda era marcado por chácaras e áreas verdes.

Ao longo das décadas, o imóvel passou por diferentes proprietários e usos, incluindo a operação do Colégio Metodista Bennett a partir de 1919, antes de ficar fechado por cerca de 20 anos, entrando em avançado estado de deterioração.

O casarão foi construído quando o bairro ainda era ocupado por chácaras, em 1959 (A Casa Senhorial/Reprodução)

Agora, o casarão será integrado ao Symphony, empreendimento residencial de alto padrão da Newview Incorporadora, em co-incorporação com a Enforce, braço de real estate do BTG Pactual.

O projeto ocupa 5.800 metros quadrados e conta com duas torres e 364 unidades, que variam de 1 a 4 quartos, entre 40 e 194 metros quadrados. O antigo palacete será restaurado e transformado em área de lazer, reunindo salão de festas, spa e, no segundo piso, uma academia de cerca de 200 metros quadrados.

Segundo Guilly Shor, diretor de incorporação da Newview, a iniciativa busca unir passado e presente. “O Symphony integra o casarão histórico ao empreendimento moderno, devolvendo ao bairro um marco cultural e oferecendo serviços de alto padrão aos moradores”, explica.

Ele ressalta ainda que o conceito de condomínio clube, com áreas comuns amplas em relação à metragem dos apartamentos, é uma tendência ainda rara na Zona Sul do Rio.

“Na Barra da Tijuca ou em São Paulo, esse modelo é comum. Aqui, em bairros como o Flamengo, terrenos grandes são extremamente escassos, e isso torna o projeto ainda mais especial.”

Symphony: casarão passará por um retrofit ficará entre dois novos edifícios de luxo (Newview/Divulgação)

O terreno de 15.000 metros quadrados pertencia originalmente ao antigo Colégio Bennet e foi adquirido pela Newview em um leilão de recuperação judicial, em parceria com o BTG, por R$ 60 milhões.

Parte da área continua ocupada por instituições de ensino — cerca de 9.000 metros quadrados com o colégio Pense e a faculdade UNINASSAU — enquanto o restante abriga o condomínio e o casarão restaurado, mantendo a convivência com os vizinhos.

O casarão tombado será o coração da área de lazer. No primeiro piso estarão o salão de festas e o spa, com consultoria da Chandra Spa. No segundo piso, a academia terá cerca de 200 metros quadrados, com consultoria da Bodytech exclusiva para moradores. O projeto ainda prevê espaços como brinquedoteca, espaço pet e sala de cabeleireiro, ampliando a experiência de moradia.

A academia ficará no segundo pavimento, junto com sala de massagem e crioterapia (Newview/Divulgação)

Para Guilly Shor, o sucesso inicial comprova a demanda reprimida por imóveis nesse tipo de terreno.

“O lançamento teve excelente arrancada de vendas: 70% do VGV já foi comercializado no primeiro mês. O perfil do comprador é majoritariamente moradores do próprio bairro, entre 35 e 50 anos com família, além de idosos que valorizam praticidade e áreas de convivência”, detalha.

O Symphony deve ser entregue ao mercado no final de 2029, marcando não apenas um lançamento imobiliário.