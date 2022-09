Casa Verde e Amarela: Prazo de financiamento de até 35 anos começa valer nesta quinta-feira

A Caixa anunciou que a partir desta quinta-feira, 1º de setembro, o prazo máximo para financiamento de moradias por meio do Programa Casa Verde Amarela com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) passou de 30 para 35 anos. De acordo com o banco, a possibilidade de ampliação do prazo permitirá uma redução de até 7,5% no valor da parcela. A Lei nº 14.438/2022, que amplia o período, foi sancionada pela Presidência da República no final de agosto.

Para poder financiar um imóvel pelo Programa Casa Verde Amarela, é preciso que o beneficiário não seja dono ou tenha financiamento de imóvel residencial, não tenha recebido benefícios de natureza habitacional de recursos federais, não esteja cadastrado no Sistema Integrado de Administração de Carteiras Imobiliárias (SIACI) e/ou Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT) e não esteja inadimplente com o Governo Federal. Além disso, a renda da família deve ter no máximo de R$ 8 mil.

Outras medidas

Durante apresentação, a Caixa lembrou de outras medidas que já foram implementadas no programa Minha Casa Verde e Amarela desde o 20 de julho. Uma delas é a migração de faixa de rendas:

Faixas de renda atual Novas faixas de renda Grupo 1 Até R$ 2,4 mil sem alteração Grupo 2 De R$ 2,4 mil a R$ 2,6 mil R$ 2,4 mil a R$ 3 mil Grupo 2 R$ 2,6 mil a R$ 3 mil R$ 3 mil a R$ 3,7 mil Grupo 2 R$ 3 mil a R$ 4 mil R$ 3,7 mil a R$ 4,4 mil Grupo 3 R$ 4 mil a R$ 7 mil R$ 4,4 mil a R$ 8 mil

FGTS

Novas taxas para cotistas do FGTS Centro-Oeste/Sudeste e Sul Norte e Nordeste Grupo 1 4,50% 4,25% Grupo 2 5% 4,75% Grupo 2 5,50% 5,50% Grupo 2 6,50% 6,50% Grupo 3 7,16% 7,16%

Outra medida anunciada desde o dia 20 de julho, foi o aumento valor de subsídio para famílias com renda até R$ 4.400 facilitando o complemento do valor de entrada do financiamento. Além disso, o programa permite a possibilidade de financiamento de imóveis novos de um dormitório com valor de venda de até 70% do limite do município.

As famílias interessadas no financiamento imobiliário devem procurar as construtoras dos imóveis que pretendem comprar, além da Caixa. Neste link, é possível fazer uma simulação para mais detalhes sobre as condições do financiamento.