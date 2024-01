Caixa promove leilão de imóveis com mais de 550 oportunidades a partir de R$ 27 mil

A Caixa Econômica Federal realiza, até o dia 30 de janeiro, um leilão de imóveis online com 550 oportunidades. Entre as propriedades, estão apartamentos, casas, salas comerciais, terrenos e lotes, com valores entre R$ 27 mil e R$ 2,4 milhões (veja abaixo como participar).

As ofertas abrangem 22 estados, além do Distrito Federal, sendo: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

Entre as opções de destaque, estão um apartamento em Estância (SE), com 44 metros quadrados, sendo vendido a R$ 60,5 mil, o que equivale a um desconto de 45% do preço real. Em Brasília, uma casa de 794 metros quadrados está sendo anunciada por R$ 2,4 milhões, um desconto de 44%.

Já uma sala de 99 metros quadrados em Santo André (SP) tem o valor de R$ 650 mil, 20% abaixo do valor de avaliação. No Rio de Janeiro (RJ), um apartamento de 63 metros quadrados está sendo negociado por R$ 225,4 mil, representando um desconto de 30%.

Vantagens no pagamento

Os interessados têm a opção de utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagamento e podem também financiar a aquisição por meio de recursos provenientes de empréstimo habitacional, operação realizada com a Caixa Econômica Federal. As regras detalhadas podem ser consultadas no edital do evento.

Como participar do leilão da Caixa?

Pessoas físicas ou jurídicas podem participar do leilão, que ocorre na plataforma Superbid Exchange e se encerra às 10h do dia 29 de janeiro para 250 imóveis (leiloeiro Helcio Kronberg) e às 10h do dia 30 de janeiro para outros 290 imóveis (leiloeiro José Luiz Donizete da Silva).

