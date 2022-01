Caixa leiloa 600 imóveis com descontos de até 60%

A Caixa realiza leilões de 600 imóveis nos dias 31 de janeiro, 1º, 9 e 15 de fevereiro e 8 e 24 de março com descontos que podem chegar a 60%.

As vendas acontecem pelo site da leiloeira. São casas, apartamentos, terrenos, estabelecimentos comerciais, entre outros.

As unidades estão localizadas nos estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins, com lance inicial em R$ 32,9 mil.

Com condições para financiamento e uso do FGTS, os imóveis do primeiro leilão estarão disponíveis com preços de avaliação. Já o segundo leilão será realizado em duas datas: uma com o preço da dívida, e outra com os imóveis não vendidos — via licitação aberta.

Uma das ofertas é uma casa de três quartos com 48,27 metros quadrados em Ouro Verde do Oeste (PR), que tem lance inicial de R$ 96,7 mil. Outro destaque é um terreno com área total de 360 metros quadrados em Barreiras (BA), que têm valor inicial de R$ 281,8 mil.

Já em Belo Horizonte, um apartamento com dois quartos e 139,64 metros quadrados de área privativa tem lance a partir de R$ 249,9 mil.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão. Basta fazer cadastro no site e enviar os documentos citados no edital.

Em alguns casos, o imóvel sai mais barato no primeiro evento porque o valor de avaliação pode sair mais em conta que o valor da dívida. Há também casos em que comprar no segundo leilão é mais recomendado que no terceiro por conta de o valor da dívida ser menor.

A recomendação é de que sejam feitas pesquisas do valor do imóvel no mercado e existência de outras dívidas associadas à unidade, bem como estado de ocupação e conservação do bem.

SERVIÇO

1º Leilão: 31 de janeiro, às 13h — Valor da Avaliação

2º Leilão: 15 de fevereiro, às 13h — Valor da Dívida

3º Leilão: 24 de março, às 13h — Licitação Aberta — Valor com desconto de até 60% da avaliação do imóvel

2º Leilão: 1º de fevereiro, às 13h — Valor da Dívida

Licitação Aberta: 9 de fevereiro, dois leilões, simultaneamente, às 10h com imóveis remanescentes dos leilões anteriores — com valores com desconto de até 60% da avaliação do imóvel.

3º Leilão: 8 de março, às 13h — Licitação aberta — valor com desconto de até 60% da avaliação do imóvel.

