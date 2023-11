Caixa faz leilão de imóveis com 95% de desconto; veja como participar

A Caixa realiza agora em novembro um leilão de imóveis. O prazo para arrebatar os bens imobiliários se encerra já na próxima semana, às 10h do dia 7 de novembro. Ao todo, serão 800 propriedades com descontos que chegam até 95% do valor de avaliação.

Entre as oportunidades estão casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais em todo o Brasil, com lances a partir de R$ 2,9 mil. O leilão terá outras duas etapas, nos dias 17 de novembro e 5 de dezembro.

Caso os imóveis estejam com dívidas como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ou condomínio atrasado, a Caixa irá ressarcir os débitos atrasados. Assim, o arrematante receberá o imóvel quitado. Em situações em que o imóvel estiver ocupado, o novo proprietário fica com a responsabilidade de desocupá-lo.

Leia também:

Como participar do leilão da Caixa?

Pessoas físicas ou jurídicas podem participar do leilão, basta efetuar o cadastro no site e enviar os documentos citados no edital (anexo no próprio site). Todos os lances podem ser realizados por meio do site da Fidalgo Leilões.

Os organizadores do leilão orientam que seja realizada uma pesquisa do valor do imóvel no mercado, estado de ocupação e débitos, como IPTU e condomínio, conservação, entre outros.

Condições de pagamento especiais

Além dos descontos, o leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões, Douglas Fidalgo, destaca que há condições especiais de pagamento. “Os descontos vão de 15% a 95% do valor de avaliação. Cada imóvel possui suas condições de pagamento, financiamento, recursos próprios (à vista) e até mesmo a opção de pagar com Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) — é necessário observar a descrição do imóvel”, explica.

Fidalgo também reforça que é importante, em casos de financiamento, que o interessado deve procurar uma agência da Caixa Econômica antes do leilão para obter a carta de crédito aprovada.

Destaques

Na etapa que ocorre até 7 de novembro serão 500 oportunidades. No norte, há imóveis no Amazonas (cinco) e no Pará (dez). Já no nordeste, a divisão fica entre Alagoas (cinco), Bahia (cinco), Ceará (22), Maranhão (duas), Paraíba (oito), Pernambuco (16), Piauí (quatro), Rio Grande do Norte (19), Sergipe (cinco).

No Centro-Oeste, a divisão ocorre da seguinte forma: Distrito Federal (20), Goiás (64) e Mato Grosso do Sul (sete). No sudeste há: Espírito Santo (duas), Minas Gerais (40), Rio de Janeiro (89) e São Paulo (85). Por fim, no sul: Paraná (29), Rio Grande do Sul (76) e Santa Catarina (15).

Entre os destaques, está um apartamento com 45,9 metros quadrados de área total em Brasília (DF), com quarto, sala, cozinha, banheiro, varanda e área de serviço está disponível a partir de R$ 83,1 mil. No Nordeste, um dos destaques é uma casa com 49 metros quadrados de área privativa, com dois quartos, área de serviço, sala, cozinha, terraço e uma vaga de garagem, localizada em Santa Rita (PB), a partir de R$ 6,5 mil.

O litoral paulista traz oferta para uma casa de 50,2 metros quadrados de área total, construída em 126,7 metros quadrados de terreno, localizado em Mongaguá (SP). O valor inicial é de R$ 69,7 mil. No interior, em Araraquara (SP), um apartamento com 39,3 metros quadrados de área privativa com dois dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, banheiro e uma vaga de garagem, tem lance mínimo de R$ 70,9 mil.