BRF anuncia leilão de 30 imóveis em oito estados, por R$ 62 milhões

A BRF, proprietária da marca Sadia e Perdigão, está colocando à venda 30 propriedades, incluindo imóveis rurais e urbanos. De acordo com a empresa, o valor total estimado desses bens é de R$ 62 milhões, com base nos lances mínimos.

Os imóveis estão distribuídos nos estados de Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Goiás.

Entre as propriedades em leilão, destaca-se um condomínio popular de 96 apartamentos inacabados localizado em Mineiros (GO), cujo lance inicial é de R$ 2,7 milhões, com a condição de que o comprador conclua a obra.

A venda promovida pela BRF também inclui: uma fábrica de rações desativada em Porto Alegre, situada em um terreno de 142 mil m², com lance inicial de R$ 1,2 milhão; um imóvel comercial no Condomínio Edifício Palácio da Bolsa, na Penha; uma residência em um terreno de 128 m² em Caraguatatuba (SP); e cinco terrenos de 360 m² em um loteamento urbano em Serafina Correa (RS).

Outra oferta notável é de uma fazenda de 2.670 hectares em Colniza (MT), com lance inicial de R$ 1,8 milhões.

Algumas das propriedades apresentam questões de regulamentação, como uma gleba em Mineiros que ainda não cumpriu a exigência de Reserva Legal Averbada. Isso significa que não atingiu a porcentagem mínima de vegetação nativa a ser preservada em um imóvel rural.

Como participar do leilão da BRF?

Os imóveis serão leiloados por meio da plataforma Lance Já. Os lances podem ser feitos online até 12 de setembro, quando serão aceitos lances presenciais.

O pagamento pode ser realizado à vista, com um desconto de 5%, ou parcelado em até 12 vezes, de acordo com o edital. Os lotes podem ser vistoriados pelos interessados em dias úteis, durante o horário comercial, mediante agendamento prévio no site.

A venda será conduzido pela Leiloeira Oficial e Rural Cristiane Borguetti Moraes Lopes (JUCESP 661).