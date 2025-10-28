Bourbon de Porto Alegre, do Grupo Zaffari, sai do papel após 20 anos

Porto Alegre ganha um novo shopping a partir de 30 de outubro. O Bourbon Carlos Gomes, com 86 mil metros quadrados de área construída, abre suas portas ao público às 10 horas.

Antes disso, a EXAME visitou todo o complexo, que conta com lojas inéditas no território gaúcho, como a academia Bio Ritmo e o cinema Cinépolis VIP.

O complexo conta com 13 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL), com 83% do espaço já de lojas já locado.

O terreno para o shopping vem sendo preparado desde 2003, quando ainda havia a discussão acerca da Terceira Perimetral da Avenida Carlos Gomes.

“Há 40 anos, esse era um espaço sem comércio. Com o tempo, essa região começou a se transformar em uma nova centralidade. No início do século foi quando decidimos comprar os primeiros terrenos para formar o que é, hoje, o shopping”, afirma Claudio Zaffari, CEO do grupo homônimo.

Em 2019, a aprovação de um projeto urbanístico e obras para melhorar o trânsito na região da Avenida Carlos Gomes abriu espaço para o Zaffari tirar, por fim, o projeto do papel. Para tanto, o Grupo Zaffari fez uma parceria com a Incorporadora UMA.

"A parceria também envolveu as famílias proprietárias de antigas casas que dariam ao Bourbon ainda mais metros quadrados. A UMA desenvolveu um caminho para fazer um uso misto, usando potenciais construtivos que estavam disponíveis", explica Zaffari.

O shopping fica localizado na avenida, um dos principais eixos corporativos da capital gaúcha. O complexo contará também com duas torres comerciais, o Z Tower e o UMA Corporate.

O primeiro possui salas comerciais distribuídas em 5,6 mil metros quadrados, com comunicação direta do seu átrio com o shopping e os estacionamentos. No 12º andar, há salas de reuniões, auditório e um jardim suspenso para convivência, que é um destaque na fachada da torre. O segundo é composto por salas comerciais, auditório e uma área de convivência externa

O projeto arquitetônico do mais novo Bourbon é assinado pelo Studio Arthur Casas, que assina, pela primeira vez, um projeto de shopping em Porto Alegre.

*a repórter viajou para Porto Alegre a convite do Grupo Zaffari