Banco do Brasil vende imóveis com até 73% de desconto

Até o final do mês o Banco do Brasil vende 2.400 imóveis com descontos que chegam a 73%. As unidades podem ser adquiridas por venda direta ou leilão no site Seu Imóvel BB, feito em parceria com a proptech Resale.

Há ofertas com valores entre R$ 13 mil e R$ 24,8 milhões em todo o país, predominantemente nos estados de Goiás, Paraíba e Piauí.

Por exemplo, um apartamento residencial de dois quartos e uma área total de 115,52 metros quadrados na Cidade Ocidental (GO) custa R$ 56,9 mil.

Em João Pessoa (PB) há um apartamento residencial no bairro Planalto da Boa Esperança, com dois quartos e uma área privativa de 53,52 metros quadrados, no valor de R$ 83,7 mil.

Já na cidade de Piracuruca, no Piauí, há um imóvel residencial de dois quartos com área construída de 65 metros quadrados por R$ 39 mil.

Para saber mais sobre os imóveis em oferta, basta acessar o site e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse -- região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).

