Banco do Brasil e Bradesco leiloam imóveis com descontos de até 81%

Durante o mês de agosto, a Resale, outlet de imóveis, disponibiliza 1.690 imóveis no site Seu Imóvel BB, com descontos de até 81%. Os imóveis são do Banco do Brasil.

Há ofertas de R$ 21.415 a R$ 18 milhões, entre propriedades rurais, casas e apartamentos residenciais localizados em todas as regiões do Brasil.

Um dos imóveis é um apartamento na cidade de São José do Rio Preto, no Loteamento Clube V, Parque Rio Amazonas. Com 44m² de área privativa e 1 dormitório, o imóvel foi avaliado em R$ 205 mil e está anunciado na plataforma por R$ 136 mil, um desconto de quase R$ 68 mil. Outro exemplo é uma fazenda em Abreulândia (Tocantis), com área de 193 ha. Anunciada no portal por R$ 1.227.368, está R$ 689 mil abaixo do valor de mercado.

Para consultar todas as disponibilidades, as pessoas interessadas podem acessar diretamente o site do Imovel BB e aplicar os filtros de acordo com a pretensão – região, tipo de imóvel, valor ou situação (seja ocupado ou desocupado).

Imóveis do Bradesco

Já o Bradesco, por meio da leiloeira Zuk, leiloa 36 imóveis com descontos de até 73%. São casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais e áreas rurais com lances a partir de R$ 52 mil.

No leilão de imóveis do banco Bradesco, a oportunidade com maior destaque é uma casa que vai a leilão em 29 de agosto, às 14h, localizada no Jardim das Palmeiras, Planaltina/GO, com 300m² de terreno por lances a partir de R$ 52 mil. Já o lance mais alto é de R$ 918 mil para um apartamento de 220m² de área útil, em Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, que vai a leilão na mesma data.

As vendas acontecem de forma totalmente online, na plataforma da Zuk, ao longo do mês de agosto, com opções em diversas regiões do Brasil. Os pagamentos podem ser realizados com 10% de desconto à vista ou em até 48 parcelas, de acordo com as condições de cada lote. Para participar, é preciso se cadastrar no Portal Zuk, consultar o edital do lote desejado e fazer a oferta pelo imóvel desejado.