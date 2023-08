Balneário Camboriú tem aluguel da quitinete mais cara do Brasil; saiba mais

Localizada em Balneário Camboriú (SC) — o metro quadrado mais valorizado do Brasil — a quitinete que nesta semana viralizou nas redes por custar R$ 1,6 milhão está disponível para ser alugada. O imóvel é anunciado em uma plataforma de aluguéis com diárias a partir de R$ 100, podendo chegar a R$ 900 em pacotes de fim de ano.

A quitinete está disponível no Airbnb e, por conta do espaço, só pode ser alugada para no máximo duas pessoas. O local, que é descrito no anúncio como um “loft aconchegante, todo feito sob medida”, fica em Barra Sul, um bairro nobre de Balneário.

O apartamento, com vista lateral para o mar, não possui elevador, nem garagem. Um vídeo feito pelo youtuber Jeferson Cherobin, especializado em Construção Civil, mostra os detalhes do apartamento, que conta com uma pequena cozinha, um banheiro e um cômodo central com uma cama.

Alta temporada

Com a aproximação da primavera e do verão, o valor da diária pode chegar a R$ 450, informou a proprietária. O Airbnb mostra que para se hospedar em outubro, por exemplo, é preciso desembolsar R$ 300 por dia.

Para a virada do ano, o custo é maior. Quem quiser aproveitar o metro quadrado mais caro do país na quitinete mais valorizada terá que pagar R$ 900 por dia, com pacote mínimo de oito noites.

— O valor é R$ 100 neste período de baixa temporada, de maio a agosto. A partir do feriado de setembro e outubro, começa a aumentar. A virada de ano, por exemplo, é R$ 900 a diária o pacote mínimo de oito noites, do dia 25 de dezembro a 2 de janeiro — comenta a proprietária do loft, Bianca Dalfovo.

Buscas aumentaram

Aqueles que têm interesse em se hospedar no imóvel precisam correr. Na plataforma de aluguéis, agosto e setembro já estão com quase todos os dias reservados. Outubro, novembro e dezembro também não ficam atrás.

Cherobin, que é amigo da proprietária, também diz que a demanda é grande após o sucesso nas redes sociais.

— A procura está alta sim! — garante o criador de conteúdo