Balneário Camboriú: corretor pode lucrar R$ 12 milhões em um único imóvel

Um corretor imobiliário credenciado para vender unidades do Senna Tower, em Balneário Camboriú (SC), pode ganhar até R$ 12 milhões de comissão. Isso corresponde a cerca de 4% sobre o valor de venda de alguns apartamentos do empreendimento.

O Senna Tower foi oficializado em maio pela FG Empreendimentos, em parceria com a marca Senna e a rede Havan. Com mais de 550 metros de altura, o edifício está projetado para ser um dos mais altos do mundo e reforça a estratégia de Balneário Camboriú em consolidar-se como um polo de imóveis de alto padrão no país.

O empreendimento tem VGV estimado em R$ 8,5 bilhões, o maior já anunciado pela construção civil brasileira.

O valor milionário da comissão está diretamente relacionado aos preços das unidades. Os apartamentos do Senna Tower partem de R$ 28 milhões e podem superar R$ 300 milhões nas coberturas.

Em empreendimentos desse porte, construtoras costumam adotar percentuais de comissão mais elevados para corretores especializados, o que pode resultar em cifras incomuns no mercado tradicional.

De acordo com a FG Empreendimentos, o Senna Tower contará com infraestrutura avançada, incluindo sete elevadores de alta performance e sistemas estruturais sofisticados para suportar os ventos.

Balneário Camboriú tem atraído investidores e compradores de alta renda, estimulada por projetos que competem em escala global. A cidade já concentra alguns dos prédios residenciais mais altos das Américas e se tornou referência na verticalização extrema associada ao mercado de luxo.

Como corretores de luxo se qualificam para atender clientes de alto patrimônio?

O atendimento a clientes de alto patrimônio, como os do Senna Tower, exige dos corretores de imóveis uma formação mais ampla do que a exigida no mercado tradicional.

Além do registro no CRECI, profissionais que atuam no segmento de luxo buscam capacitação complementar em áreas como finanças, marketing imobiliário, arquitetura, legislação e negociação internacional — competências consideradas essenciais para fechar transações de alto valor e reduzir riscos jurídicos e financeiros.

No mercado de imóveis de luxo, o corretor atua como consultor patrimonial. Por isso, cursos de planejamento financeiro, análise de investimentos e valuation são comuns. O objetivo é auxiliar compradores e investidores a comparar ativos, avaliar potencial de valorização e entender o impacto do negócio no portfólio global do cliente.

Para se destacar, também é útil saber sobre marketing imobiliário avançado, com ênfase em técnicas de apresentação, estudo de mercado e construção de argumentos baseados em dados. Isso inclui conhecimento sobre lançamentos concorrentes, comportamento de demanda e métricas de valorização da região.

Outro ponto central é a atualização em arquitetura e engenharia, especialmente em empreendimentos de alto padrão. Corretores precisam interpretar plantas técnicas, explicar diferenciais construtivos e detalhar normas de segurança e sustentabilidade — características decisivas para compradores que buscam exclusividade.