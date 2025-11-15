Balneário Camboriú: corretor pode lucrar R$ 12 milhões em um único imóvel

Esse conjunto de competências forma a base necessária para atuar em empreendimentos como o Senna Tower, em que as transações podem ultrapassar centenas de milhões de reais e exigem precisão, transparência e conhecimento técnico aprofundado.
Senna Tower: VGV é estimado em R$ 8,5 bilhões, o maior já anunciado pela construção civil brasileira
Colaboradora
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 11h02.
Um corretor imobiliário credenciado para vender unidades do Senna Tower, em Balneário Camboriú (SC), pode ganhar até R$ 12 milhões de comissão. Isso corresponde a cerca de 4% sobre o valor de venda de alguns apartamentos do empreendimento.
O Senna Tower foi oficializado em maio pela FG Empreendimentos, em parceria com a marca Senna e a rede Havan. Com mais de 550 metros de altura, o edifício está projetado para ser um dos mais altos do mundo e reforça a estratégia de Balneário Camboriú em consolidar-se como um polo de imóveis de alto padrão no país.
O empreendimento tem VGV estimado em R$ 8,5 bilhões, o maior já anunciado pela construção civil brasileira.
O valor milionário da comissão está diretamente relacionado aos preços das unidades. Os apartamentos do Senna Tower partem de R$ 28 milhões e podem superar R$ 300 milhões nas coberturas.
Em empreendimentos desse porte, construtoras costumam adotar percentuais de comissão mais elevados para corretores especializados, o que pode resultar em cifras incomuns no mercado tradicional.
De acordo com a FG Empreendimentos, o Senna Tower contará com infraestrutura avançada, incluindo sete elevadores de alta performance e sistemas estruturais sofisticados para suportar os ventos.
Balneário Camboriú tem atraído investidores e compradores de alta renda, estimulada por projetos que competem em escala global. A cidade já concentra alguns dos prédios residenciais mais altos das Américas e se tornou referência na verticalização extrema associada ao mercado de luxo.
O atendimento a clientes de alto patrimônio, como os do Senna Tower, exige dos corretores de imóveis uma formação mais ampla do que a exigida no mercado tradicional.
Além do registro no CRECI, profissionais que atuam no segmento de luxo buscam capacitação complementar em áreas como finanças, marketing imobiliário, arquitetura, legislação e negociação internacional — competências consideradas essenciais para fechar transações de alto valor e reduzir riscos jurídicos e financeiros.
No mercado de imóveis de luxo, o corretor atua como consultor patrimonial. Por isso, cursos de planejamento financeiro, análise de investimentos e valuation são comuns. O objetivo é auxiliar compradores e investidores a comparar ativos, avaliar potencial de valorização e entender o impacto do negócio no portfólio global do cliente.
Para se destacar, também é útil saber sobre marketing imobiliário avançado, com ênfase em técnicas de apresentação, estudo de mercado e construção de argumentos baseados em dados. Isso inclui conhecimento sobre lançamentos concorrentes, comportamento de demanda e métricas de valorização da região.
Outro ponto central é a atualização em arquitetura e engenharia, especialmente em empreendimentos de alto padrão. Corretores precisam interpretar plantas técnicas, explicar diferenciais construtivos e detalhar normas de segurança e sustentabilidade — características decisivas para compradores que buscam exclusividade.