Bairro planejado em Santa Catarina vende R$ 1 bilhão em 14 meses. Potencial é de R$ 50 bilhões

Menos de 14 meses após alcançar R$ 1 bilhão em vendas, o Vivapark Porto Belo, bairro planejado a menos de meia hora de carro de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, já conquistou seu segundo bilhão. O empreendimento é da Vokkan, desenvolvedora imobiliária do litoral catarinense e foi entregue há dois anos.

Desde o início das vendas, em outubro de 2020, o Vivapark tem superado recordes consecutivos. Os primeiros lotes colocados no mercado se esgotaram em apenas sete horas. Dados de setembro mostram uma valorização de 250,9% nos lotes unifamiliares e de aproximadamente 246,5% nos primeiros edifícios lançados.

A valorização acompanha a expansão do projeto. Com 1 milhão de metros quadrados urbanizados nas três primeiras fases, o Vivapark já soma mais de R$ 6 bilhões em investimentos e um VGV previsto de R$ 25 bilhões até 2047. O projeto prevê ainda a duplicação da área total, com potencial para chegar a 2 milhões de metros quadrados e mais de R$ 50 bilhões em VGV nas fases futuras.

Marcas em massa

Atualmente, o bairro já conta com quatro edifícios em obras avançadas e mais de 90 casas em construção, com compradores vindos de 17 estados brasileiros e 14 países. A estimativa é que cerca de 35 mil pessoas morem no Vivapark nas três primeiras fases.

Trata-se de um bairro aberto, e não um condomínio fechado. Dentro dele, há estrutura urbana com serviços ativos: Colégio Bom Jesus (inaugurado em fevereiro de 2025, com 600 alunos), a primeira unidade prime da escola de idiomas KNN, a Muv Arena com quadras ao ar livre, a Rua Viva — via fechada para carros — e um espaço gastronômico com seis restaurantes. Em outubro, inaugura a academia Wave.

Entre as marcas presentes estão O Ovelheiro, WakaWaka, Budha Rasa, Gustare, Cremelie e Freddo, além de Oakberry, Mobileve, Conceito Bike e Pipocas da Ro.

Fluxo de novos moradores

O bairro recebe atualmente cerca de 120 mil visitantes por mês, segundo os desenvolvedores.

O avanço imobiliário está ancorado em números. Santa Catarina lidera o ranking de atração de novos moradores no país: entre 2017 e 2022, mais de 500 mil pessoas migraram para o estado, com saldo positivo de 354,3 mil habitantes — o maior do Brasil. Os dados são do Censo Demográfico 2022 do IBGE.

Esse fluxo populacional impulsiona o crescimento de cidades como Porto Belo, onde está o empreendimento. Em 2024, o município registrou a venda de 9,1 mil unidades residenciais novas, o equivalente a 25,6% do total do estado, superando Itapema e Balneário Camboriú, segundo a Abrainc.

Com previsão de cerca de 35 incorporações nos próximos cinco anos e 80 até 2047, o Vivapark segue como polo de desenvolvimento urbano. A entrega da primeira fase — incluindo a urbanização — ocorreu em 29 de outubro de 2023.

Hoje, o preço médio do metro quadrado no Vivapark reflete a valorização acelerada: R$ 4 mil nos terrenos, R$ 17 mil em apartamentos de três suítes e até R$ 21 mil nos studios, segundo dados de setembro de 2025.

O Vivapark tem ainda 230 mil m² de áreas verdes, com praças e áreas de proteção ambiental já integradas ao projeto, o Vivapark Porto Belo se consolida como um novo centro urbano no litoral catarinense.