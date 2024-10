As 10 cidades mais ricas do estado de São Paulo, de acordo com o PIB

O estado de São Paulo é o motor econômico do Brasil e abriga cidades com alguns dos maiores PIBs do país. O Produto Interno Bruto (PIB) dessas cidades reflete a força de setores como indústria, tecnologia, comércio e serviços. A seguir, confira as 10 cidades mais ricas de São Paulo, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE, referente ao ano de 2021.

A distribuição dos setores econômicos das principais cidades do estado de São Paulo foi obtida a partir dos dados fornecidos pela Fundação Seade.

1. São Paulo – R$ 828,98 bilhões

A capital do estado de São Paulo é, de longe, a cidade mais rica do Brasil e da América Latina, com um PIB que ultrapassa R$ 828 bilhões. São Paulo é o centro financeiro do país, abrigando sedes de grandes empresas nacionais e internacionais, além de ter destaque em comércio, serviços e tecnologia. A cidade também é sede da maior bolsa de valores da América Latina, a B3. Principais setores econômicos:

Serviços: 83,2%

Indústria: 9,5%

Administração pública: 7,3%

2. Osasco – R$ 86,11 bilhões

Osasco é a segunda cidade mais rica do estado, com um PIB de R$ 86,11 bilhões. O município tem um papel importante no setor de serviços e logística, abrigando grandes empresas, especialmente do setor financeiro e de tecnologia. Além disso, sua localização estratégica na Região Metropolitana de São Paulo faz de Osasco um polo econômico relevante. Principais setores econômicos:

Serviços: 87,7%

Indústria: 7,4%

Administração pública: 4,9%

3. Guarulhos – R$ 77,37 bilhões

Guarulhos, com um PIB de R$ 77,37 bilhões, é uma das cidades mais importantes economicamente do estado. O Aeroporto Internacional de Guarulhos desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da cidade. Principais setores econômicos:

Serviços: 63,5%

Indústria: 27%

Administração pública: 9,3%

4. Campinas – R$ 72,94 bilhões

Campinas é um dos principais centros de tecnologia e inovação do Brasil. Principais setores econômicos:

Serviços: 72,1%

Indústria: 18,8%

Administração pública: 8,8%

5. São Bernardo do Campo – R$ 58,27 bilhões

Conhecida por ser um dos principais polos da indústria automotiva no Brasil. Principais setores econômicos:

Serviços: 63,7%

Indústria: 28,4%

Administração pública: 7,8%

6. Barueri – R$ 58,02 bilhões

Destaca-se por abrigar grandes empresas e sedes de multinacionais. Principais setores econômicos:

Serviços: 81,9%

Indústria: 13%

Administração pública: 5,2%

7. Jundiaí – R$ 57,67 bilhões

Uma cidade industrial forte. Principais setores econômicos:

Serviços: 67,7%

Indústria: 26,8%

Administração pública: 5,1%

8. Paulínia – R$ 52,38 bilhões

Conhecida por seu papel no setor petroquímico. Principais setores econômicos:

Serviços: 60,6%

Indústria: 36,5%

Administração pública: 2,8%

9. São José dos Campos – R$ 45,20 bilhões

Um dos principais polos aeroespaciais do Brasil. Principais setores econômicos:

Serviços: 50,1%

Indústria: 42,4%

Administração pública: 7,4%

10. Sorocaba – R$ 44,53 bilhões

Um polo industrial diversificado. Principais setores econômicos:

Serviços: 59%

Indústria: 32,5%

Administração pública: 8,4%

As cidades mais ricas impulsionam o crescimento de São Paulo

As 10 cidades mais ricas do estado de São Paulo são responsáveis por grande parte da economia paulista, destacando-se em setores como indústria, tecnologia, serviços e logística. Essas cidades não só abrigam grandes empresas nacionais e internacionais, como também são motores de inovação e desenvolvimento, impulsionando o crescimento econômico de São Paulo e do Brasil.