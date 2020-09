App que conecta corretores de imóveis entre si cresce 25% na pandemia

A startup Homer conecta corretores que têm imóveis para vender a corretores com clientes interessados em comprar. Nos últimos dois meses, a plataforma registrou um crescimento de 25% nas vendas. Assim como a demanda, o número de corretores também aumentou, passando de 45.000 para 50.000 no mesmo período. Segundo a empresa, 46% deles fecharam negócios durante a pandemia. “Muita gente está passando mais tempo em casa e, consequentemente, buscando melhor infraestrutura e bem-estar no conforto do lar”, diz Livia Rigueiral, CEO do Homer.



Engenheira por formação, Livia atua no mercado imobiliário desde 2011. Antes de fundar a Homer, em 2016, foi gestora de produto e projetos de um portal de vendas imobiliárias exclusivo para corretores. Hoje, além de CEO da startup, é sócia-investidora da holding de investimentos Ipanema Ventures e embaixadora do Inspiring Girls Brasil, uma organização internacional dedicada a inspirar jovens ao redor do mundo conectando-as a modelos femininos.

Comissão de 20% sobre as vendas

Para dar suporte aos profissionais cadastrados na plataforma, o Homer passou a oferecer, durante a pandemia, assessoria jurídica e de marketing tanto aos profissionais como aos proprietários de imóveis que precisam de ajuda para fechar negócio. O serviço, chamado Homer Captações, providencia toda a documentação dos imóveis e utiliza uma ferramenta de inteligência artificial para precificá-los. “Com isso, é possível chegar a um valor competitivo e, assim, vender mais rápido”, afirma Livia.

O serviço se propõe também a realizar fotos profissionais dos imóveis, anunciá-los em portais imobiliários e divulgá-los nas redes sociais por meio de anúncios pagos. Em contrapartida, a startup fica com 20% da comissão sobre as vendas. O restante é dividido da seguinte forma: 50% para o corretor que conseguiu o cliente e 30% para o corretor que apresentou o imóvel. “O corretor precisa acompanhar essa mudança de perfil do consumidor e estamos aqui para apoiá-lo”, diz a executiva.