Apenas uma capital registrou queda nos preços de aluguel em fevereiro; saiba qual

A cidade de Fortaleza, capital do Ceará, foi a única capital que registrou queda nos preços de aluguel em fevereiro no levantamento do Índice FipeZAP de Locação Residencial. A pesquisa analisa mensalmente os preços de locação residencial em 25 cidades brasileiras – entre elas, 11 capitais.

O preço do aluguel na capital cearense recuou 0,11% em fevereiro, para R$ 28,27 por metro quadrado. Fortaleza foi também a única capital do estudo em que os preços caíram no acumulado do ano, em 0,6%. O acumulado do Índice FipeZAP subiu 15,85% no período.

"A variação mensal do índice em Fortaleza vem negativa desde dezembro de 2023: é um movimento consolidado e não como apenas um choque pontual”, avaliou Pedro Tenório, economista do DataZAP.

A temporada de queda nos aluguéis, no entanto, pode estar perto do fim em Fortaleza. “Avaliando a dispersão do choque entre os bairros, acreditamos que o recuo nos aluguéis devem cessar já nos próximos meses”, concluiu Tenório.

Mercado de locação em fevereiro

O Índice FipeZAP registrou alta de 1,28% no aluguel residencial em fevereiro, uma nova aceleração nos preços que vem desde outubro do ano passado. O índice superou as variações dos dois principais indicadores de inflação do País, o IPCA (+0,83%) e o IGP-M (-0,52%).

Considerando as 25 cidades que integram o índice, 22 registraram valorização mensal do aluguel, incluindo 10 das 11 capitais monitoradas. Veja lista de variação nos preços das capitais:

Brasília: +3,24%, para R$ 43,55

Curitiba: +2,21%, para R$ 37,71

Salvador: +1,88%, para R$ 34,64

Recife: +1,77%, para R$ 48,90

Florianópolis: +1,67%, para R$ 51,18

Goiânia:+1,64%, para R$ 37,14

Rio de Janeiro: +1,32%, para R$ 46,39

Belo Horizonte: +0,95%, para R$ 37,40

Porto Alegre: +0,90%, para R$ 32,26

São Paulo: +0,83%, para R$ 52,54

Fortaleza: -0,11%, para R$ 28,27

Barueri, em São Paulo, mantém liderança nos preços

Entre as 25 cidades brasileiras analisadas, a cidade de Barueri, em São Paulo, mantém a liderança nos preços de aluguel, com cobrança de R$ 59,95 por metro quadrado.

Vizinha à capital paulista, a cidade é conhecida principalmente pelo segmento de alto padrão em Alphaville, bairro nobre do município que dá nome também a condomínios de luxo erguidos na região.

Barueri ultrapassou o preço do metro quadrado de São Paulo em setembro do ano passado, e foi a cidade onde o aluguel ficou mais caro no acumulado de 2023. A capital é a segunda colocada em preços, cobrando R$ 52,54 por metro quadrado. Em terceiro lugar, Florianópolis (SC) cobra R$ 51,18 por metro quadrado.

O preço médio do aluguel de imóveis residenciais calculado pelo índice foi de R$ 43,66 por metro quadrado.

Metodologia do Índice FipeZAP de Locação Residencial

O Índice FipeZAP de Locação Residencial avalia os preços de locação residencial em 25 cidades brasileiras. Os preços considerados se referem a anúncios para novos aluguéis.

O índice não incorpora em seu cálculo a correção dos aluguéis vigentes, cujos valores são reajustados periodicamente de acordo com o especificado em contrato. Segundo o FipeZAP, isso permite que o índice capte de forma mais dinâmica a evolução da oferta e da demanda por moradia ao longo do tempo.

