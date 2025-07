A América Latina tem se mostrado uma região atraente para investimentos no setor de construção devido aos baixos custos de construção. A constatação apareceu no estudo inédito da consultoria Turner & Townsend, o Global Construction Market Intelligence (GCMI) 2025, que compila dados das equipes da empresa, que atua em 99 mercados globais oferecendo consultoria em gestão de projetos e programas.

Com uma média de US$ 1.265 por metro quadrado, Bogotá, capital da Colômbia, é a cidade com os custos de construção mais baixos da América Latina. No Brasil, o Rio de Janeiro apresenta um custo médio de US$ 1.413, o que também o coloca como um dos destinos mais baratos da região.

Esses valores contrastam fortemente com os preços elevados de cidades como Nova York, com US$ 5.744 por metro quadrado, e São Francisco, com US$ 5.504, que lideram o ranking global de custos de construção.

O estudo também destaca que a inflação dos custos de construção tem diminuído na maioria dos mercados latino-americanos, à medida que as taxas de juros se estabilizam. No entanto, a consultoria alerta para a possibilidade de um novo aumento nos preços em alguns países da região, devido à instabilidade política e aos desafios comerciais globais.

Desafios da guerra comercial

As tarifas comerciais estabelecidas pelo governo de Donald Trump afetam diretamente produtos brasileiros exportados, como aço, alumínio e madeira processada — fundamentais para o setor de construção. Contudo, seus impactos indiretos se espalham por toda a América Latina, gerando um clima de incerteza e freando potencialmente a realização de investimentos.

“A redução da competitividade desses produtos no mercado americano pode gerar excedente de oferta local, pressionar preços e impactar a cadeia produtiva. No caso do Brasil, os principais impactos negativos incluem a retração nas exportações e o risco de inflação setorial, enquanto os efeitos positivos podem envolver o fortalecimento da produção local e a reorientação estratégica para novos mercados”, explica Anna Pancini, diretora associada e líder de custos da Turner & Townsend Brasil.

Já em países como Chile e Argentina, a alta demanda por minerais, especialmente lítio e cobre, impulsiona os custos de construção, com valores que podem alcançar até US$ 1.899 por metro quadrado em Santiago.

A expectativa é que a inflação dos custos de construção na região caia de 7,16% em 2024 para 4,16% em 2025, com exceção de mercados como Santiago, onde a volatilidade política pode elevar a inflação para 4%. Já no México, o impacto das tarifas e a dependência de materiais importados devem aumentar a inflação em Monterrey, que passará de 5,0% para 7,0% em 2026.

Minério é a carta na manga

O mercado de construção na América Latina se beneficia de uma indústria de mineração robusta, que fomenta o desenvolvimento de outros setores, como o de mercado imobiliário, ocupação corporativa e transporte.

Esse movimento é especialmente visível no Brasil, onde investimentos em infraestrutura estão sendo direcionados para cidades como Belém, que se prepara para sediar a COP30, e para melhorar a conectividade nas principais áreas urbanas.

No entanto, os investidores ainda enfrentam desafios, especialmente em mercados como o Chile e a Argentina, onde a instabilidade política pode afetar a confiança no futuro próximo.

Sergio Panero, líder regional de mercado imobiliário na América Latina pela Turner & Townsend, enfatiza que, apesar das dificuldades, os fundamentos da região, como custos baixos de construção e uma forte indústria de mineração, continuam a ser fatores decisivos para o interesse de investidores.

Os países mais baratos para construir

Região Ranking (/99 mercados) Custo por m² (US$) Inflação dos custos de construção em 2024 (%) Inflação dos custos de construção em 2025 (%) Salário / hora (US$) Buenos Aires 66 2,400 30.0 10.0 8.0 Monterrey 70 2,199 5.0 5.0 4.0 Cidade do México 73 1,935 3.6 3.7 6.8 Santiago 75 1,899 3.0 4.0 8.6 São Paulo 77 1,454 2.6 2.8 6.4 Rio de Janeiro 78 1,413 2.6 2.8 6.2 Bogotá 80 1,265 3.5 4.0 4.9

Os países mais caros para construir