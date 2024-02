Aluguel: veja onde preço anunciado se aproxima do valor real, segundo Índice EXAME-Loft

O preço do aluguel anunciado em São Paulo encerrou janeiro de 2023 com um valor 2,58% acima do que em realidade costuma ser fechado entre as partes. É o que aponta a edição de fevereiro do Índice Preço Real EXAME-Loft, que mensalmente avalia a diferença entre o preço transacionado e o preço anunciado nas principais plataformas digitais em 50 bairros da capital paulista.

O estudo mostrou uma redução de 0,16 ponto percentual (p.p.) na diferença em relação ao levantamento do mês anterior. O levantamento marca a terceira redução mensal consecutiva entre a expectativa dos donos dos imóveis com os preços recomendados.

“A diminuição é pequena se olharmos o mês a mês, mas a tendência é positiva. As negociações tendem a levar menos tempo para se concretizar, já que a diferença das expectativas dos dois lados está cada vez menor”, Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.

Quais os bairros onde o preço anunciado é mais diferente do real?

Mais uma vez a Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, foi o bairro que apresentou a maior diferença, com um indicador de 9,61%. Na ponta oposta, a República, na região central, segue na lanterna com uma diferença negativa de 2,41%.

Qual o metro quadrado mais caro de São Paulo para aluguel?

O levantamento aponta ainda o preço de aluguel de cada bairro com base no metro quadrado. O valor mais alto ficou novamente com os bairros nas imediações da Faria Lima, centro financeiro da cidade. A liderança é da Vila Olímpia, na Zona Oeste, com custo de R$ 92,67 por metro quadrado. Na sequência, Jardim Europa e Vila Nova Conceição apresentam preços na casa dos R$ 80.

Os menores preços, por sua vez, continuam nos bairros de Sacomã (R$ 31,50), Freguesia do Ó (R$ 33,17) e Jabaquara (R$ 35,20), localizados, respectivamente, nas Zonas Sudeste, Noroeste e Sul da capital paulista.

